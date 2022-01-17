OKKO купила горнолыжный курорт в Карпатах

Представители холдинга OKKO Group стали владельцами популярного горнолыжного комплекса "Захар Беркут" во Львовской области (ООО "Горнолыжный комплекс "Волосянка").

Как свидетельствуют данные в Едином реестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, комплекс, принадлежавший львовскому бизнесмену Оресту Шейко, 31 декабря 2021 года выкупили через ООО "Захар Беркут" и компанию по управлению активами "Актив" другие львовские предприниматели Богдан Куспись и Иван Коцьо, являющиеся бизнес-партнерам владельца концерна "Галнафтогаз" (сеть АЗС ОККО) Виталия Антонова.

Курорт "Захар Беркут" в селе Волосянка Славской поселковой общины был открыт в 2004 году. В комплекс входит отель, ресторан, три бугельных подъемника и кресельный подъемник. На территории комплекса находится 9 км горнолыжных трасс, расположенных на склонах гор Зворец (1223 м) и Высокий Верх (1244 м).

Как сообщает Zaxid.net, глава Славской общины Владимир Бега подтвердил изданию информацию о смене владельцев комплекса, но рассказать о деталях соглашения отказался. По его словам, на базе существующего "Захара Беркута" начнут строить новый горнолыжный курорт, который планируется еще с 2017 года.

"Все эти годы шло решение земельных вопросов, и эти вопросы уже на 95% решены. И сейчас есть понимание, что старт строительства нового подъемника будет со стороны "Захара Беркута". А со временем по всему хребту пойдут спуски в сторону Верхней Рожанки и Волосянки", – отметил он.

По словам поселкового головы, открыть новый курорт планируется через два года: еще в прошлом году на встрече с представителями Министерства инфраструктуры анонсировался зимний сезон 2023/2024 года.

Как отмечает львовское СМИ, "Галнафтогаз" намерен вложить в обустройство курорта 500 млн долларов и привлечь австрийские и итальянские компании. В частности, ранее анонсировалось, что на территории комплекса обустроят лыжные трассы общей протяженностью 75 км, а после достройки курорт сможет принимать 20-25 тысяч посетителей ежедневно.

Отмечается, что компании холдинга ОККО "Рожанка Парк" и "Славски" уже скупили почти 600 земельных участков общей площадью около 500 га на территории Славской общины. При этом часть этих участков граничит с горнолыжным курортом "Захар Беркут". В целом же под горнолыжный курорт планируют задействовать горы Тростян, Погар, Высокий Верх и Черная Репа.