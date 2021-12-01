Горнолыжные курорты обязали обслуживать только привитых от Covid-19: их будут маркировать наклейками

Министерство здравоохранения в лице главного санитарного врача Игоря Кузина утвердило противоэпидемические мероприятия, которые должны будут применяться горнолыжными курортами во время карантина из-за распространения коронавирусной болезни. Об этом говорится постановлении главсанврача №21 от 1 декабря.

Согласно документу услуги посетителям таких курортов, в том числе гостиничные, будут предоставляться лишь при наличии документов о вакцинации против Covid-19, негативного результата теста на коронавирус или документа о выздоровлении.

Проверять такие документы советуют либо сразу при заселении, либо при покупке абонемента на катание на лыжах или лыжного снаряжения, либо в специально организованных центрах проверки документов.

После такой проверки клиентам советуют выдавать уникальный идентификатор, к примеру, наклейку на верхнюю одежду или шлем с возможностью понять, кому он был выдан. Такая маркировка должна позволить далее беспрепятственно пользоваться услугами курорта (канатными дорогами, ярмарками и прочими развлечениями).

Всем работникам курорта перед началом рабочей смены должны будут бесконтактно измерять температуру. Если она будет выше 37,2 градуса или если у них будут симптомы респираторного заболевания, к работе их не допустят.

Руководители субъектов хозяйствования на территории курортов должны будут обеспечить туристов достаточным запасом масок и защитных перчаток, жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в туалетах, а также обеспечивать влажную уборку мест наибольшего скопления людей.

При этом сами туристы обязаны будут находиться в закрытых помещениях курорта в масках, придерживаться этикета кашля, а по требованию представителей курорта предъявлять документы о вакцинации, негативном ПЦР-тесте или выздоровлении от Covid-19.

Напомним также, что с 9 декабря вступит в силу расширенный список Минздрава об обязательной вакцинации, куда вошли работники социальной сферы, сферы реабилитации и защиты детей, стратегических государственных предприятий (таких как "Укрпочта" или "Укрзализныця"). Тех, что не получит хотя бы одну дозу, будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

С 8 ноября профессиями, представители которых подлежат обязательной вакцинации, стали учителя и чиновники, и непривитых уже отстраняют от работы.

Источник фото: Depositphotos