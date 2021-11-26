COVID-сертификат в приложении "Дія" теперь можно скачать в формате PDF: как это сделать

В приложении "Дія" появилась функция, которая позволяет скачать COVID-сертификат о вакцинации в формате PDF.

Об этом 26 ноября сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале. Он уточнил, что ранее скачать документ можно было только на портале.

"Сделали это для вашего удобства, так как посещение центров массовой вакцинации, общение с пользователями показало, что многие все равно дополнительно скачивают сертификат с портала, делают скриншоты QR. Теперь в несколько кликов можете это сделать в приложении", — написал Федоров.

Чтобы скачать COVID-сертификат в приложении "Дія", нужно нажать на три точки внизу документа международного образца. После этого выбрать "Скачать сертификат (PDF)" и открыть его через удобное приложение.

При этом некоторые пользователи уже столкнулись с проблемами во время скачивания COVID-сертификата. При загрузке документа на смартфон "Дія" выдает ошибку. Пока неизвестно, такая проблема является масштабной или единичной.

Ошибка при скачивании COVID-сертификата в "Дії". Фото: Delo.ua

Ранее в "Дію" добавили сертификат о негативном ПЦР-тесте на Covid-19, который действует 72 часа с момента сдачи анализа.

Также в приложении доступен сертификат о выздоровлении от Covid-19. По словам Федорова, такой документ смогут также сгенерировать все, кто выздоровел в последние 90 дней перед запуском сертификатов о выздоровлении от Covid-19.

На сегодняшний день Министерство цифровой трансформации готово добавить в "Дію" документ о противопоказаниях к вакцинации от Covid-19. Но сначала такое техническое задание должно дать Министерство здравоохранения.