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COVID-сертификат в приложении "Дія" теперь можно скачать в формате PDF: как это сделать
В приложении "Дія" появилась функция, которая позволяет скачать COVID-сертификат о вакцинации в формате PDF.
Об этом 26 ноября сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале. Он уточнил, что ранее скачать документ можно было только на портале.
Чтобы скачать COVID-сертификат в приложении "Дія", нужно нажать на три точки внизу документа международного образца. После этого выбрать "Скачать сертификат (PDF)" и открыть его через удобное приложение.
При этом некоторые пользователи уже столкнулись с проблемами во время скачивания COVID-сертификата. При загрузке документа на смартфон "Дія" выдает ошибку. Пока неизвестно, такая проблема является масштабной или единичной.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее в "Дію" добавили сертификат о негативном ПЦР-тесте на Covid-19, который действует 72 часа с момента сдачи анализа.
Также в приложении доступен сертификат о выздоровлении от Covid-19. По словам Федорова, такой документ смогут также сгенерировать все, кто выздоровел в последние 90 дней перед запуском сертификатов о выздоровлении от Covid-19.
На сегодняшний день Министерство цифровой трансформации готово добавить в "Дію" документ о противопоказаниях к вакцинации от Covid-19. Но сначала такое техническое задание должно дать Министерство здравоохранения.