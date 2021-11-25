В "Дії" появились ПЦР-сертификаты: как сгенерировать документ

В украинский электронный сервис государственных услуг "Дія" добавили сертификат о негативном ПЦР-тесте на Covid-19.

ПЦР-сертификат действует 72 часа с момента сдачи анализа. Также в приложении доступен сертификат о выздоровлении от Covid-19, который можно получить в "Дії" через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в электронную систему здравоохранения. Такой тип сертификата будет действовать в течение 90 дней.

Кроме того, в "Дії" остается доступным сертификат о вакцинации против коронавируса. Чтобы сгенерировать один из сертификатов в "Дії", нужно пролистать все другие документы и выбрать опцию "добавить документ".

После этого нажать на кнопку "Covid19-сертификат". Далее нужно нажать на кнопку "начать", и после этого "Дія" предложит выбрать один из сертификатов.

Чтобы сгенерировать необходимый сертификат, достаточно выбрать его из списка и нажать на кнопку "получить сертификат". После этого запрос заберут в обработку, а через пару минут в приложение придет уведомление о результате поиска выбранного сертификата.

Сертификаты, которые есть в "Дії". Фото: Delo.ua

Отмечаем, что теперь для получения одного из сертификатов не нужно задействовать "Дії.Підпис", как это требовалось ранее. Но изменение действует только на обновленных версиях "Дії": 3.0.18 для iOS и 3.0.14 для Android.

Напоминаем, что Минцифры начало тестирование ПЦР-сертификатов в "Дії" в начале ноября.

Что касается сертификата о выздоровлении от Covid-19, то сначала в Министерстве здравоохранения заявляли, что такая услуга не будет распространяться на тех, кто переболел коронавирусом до того, как ее ввели.

Но вскоре министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что возможность сгенерировать такой сертификат получат все, кто выздоровел в последние 90 дней.