В Украине ввели обязательное считывание Covid-сертификатов через «Дію»

На заседании 24 ноября Кабмин изменил правила карантина в «желтой зоне». Также правительство сократило срок действия «желтого» Covid-сертификата и ввело обязательное считывание сертификатов через приложение «Дія».

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Кабинет министров Украины изменяет правила в «желтой» зоне карантина. Бизнес и общественные учреждения смогут работать только при вакцинации одной дозой всего персонала (или при наличии отрицательного теста или сертификата выздоровления). То же касается посетителей", — написал Алексей Гончаренко.

Также теперь «желтый» Covid-сертификат (об одной дозе вакцины) будет действовать 30 дней вместо 120.

Кроме этого, Covid-сертификаты теперь необходимо считывать через приложение «Дія», а не только проверять визуальное их наличие.

Штраф за неправильную проверку Covid-сертификатов будет составлять от 34 до 170 тысяч грн.

Отметим, сейчас в регионах, объявленных "красными" зонами по Covid-19, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов для невакцинированных лиц.

Также в Украине были созданы патрули с участием полицейских для проверки мест, где обязаны пребывать только вакцинированные лица.

Напомним, с 9 декабря вступит в силу расширенный список Минздрава об обязательной вакцинации. В нем работники социальной сферы, сферы реабилитации и защиты детей, стратегических государственных предприятий (таких как "Укрпочта", "Укрзализныця"). Тех, что не получит хотя бы одну дозу, будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

Отметим, с 8 ноября непривитых представителей профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, отстраняют от работы.