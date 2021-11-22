В Николаеве поймали 15-летнего подростка, создавшего фейковую "Дію" (ВИДЕО)

Киберполиция разоблачила в Николаеве 15-летнего распространителя приложения, полностью копировавшего дизайн сервиса госуслуг "Дія". Об этом сообщает Главное управление полиции в Николаевской области.

Юный житель областного центра на платной основе создавал для граждан любой документ – от ID-паспорта до Covid-сертификата. По предварительным данным, к нему успело обратиться около 30 клиентов. Их личности сейчас устанавливают правоохранители.

В фейковой программе пользователям предоставлялась возможность создать себе любой документ из представленных в "Дії", на котором генерировался QR-код, который, однако, не считывался официальным приложением.

Таким образом пользователи могли, в частности, изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации от коронавирусной болезни.

Фейковое приложение юноша продавал в мессенджере за сумму от 250 до 650 грн. Разница в сумме зависела от функционала и полноты разрешенных изменений в приложении. Рекламируя свою разработку, он отмечал, что любой может оформить себе сертификат о вакцинации от Covid-19 и другой официальный документ.

"Подросток работал только при полной подписке на его электронный кошелек одного из платежных сервисов страны-агрессора, из которого затем выводил средства на карточный счет. После оплаты подросток присылал заказчику архив с программным обеспечением, клиенту оставалось его инсталлировать на собственный смартфон", — рассказали в полиции.

В ходе обыска полицейские обнаружили на компьютере и смартфоне юноши исходные файлы фейковой "Дії", переписку с покупателями и сведения о ее продаже и полученных средствах. Вещественные доказательства (компьютерная техника, смартфон, накопители информации и программное обеспечение) следователи изъяли и направили на экспертизу.

Открыто производство по части 1 статьи 361 Уголовного кодекса (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

Кроме того, киберполицейскими принимаются меры по блокированию всех каналов распространения фейкового приложения.

Напомним, что в начале ноября харьковская полиция поймала 17-летнего юношу, создавшего на удаленном сервере сайт, который из браузера мобильного телефона выглядел как оригинальное приложение "Дія". Однако ему вменили статью 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Ранее, 25 октября, министр цифровой трансформации Михаил Федоров впервые сообщил, что в Украине появилась фейковая "Дія", подделывающая Covid-сертификаты и паспорта. Спустя всего два дня киберполиция поймала ее разработчика, которым оказался 21-летний житель Запорожья. Однако в итоге разоблаченного молодого человека пригласили на стажировку в Минцифры. В дальнейшем ведомство заявило, что такая практика к последующим нарушителям применяться не будет.