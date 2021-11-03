IT и Телеком 50 минут назад

Киберполиция поймала еще одного разработчика фейковой "Дії": им оказался 17-летний юноша

Однако вменить ему решили "нарушение санитарных правил"

Фото: киберполиция Фото: киберполиция
Фото: киберполиция

Сотрудники управления противодействия киберпреступлениям и следственного управления полиции Харьковской области разоблачили 17-летнего юношу, создавшего на удаленном сервере сайт, который из браузера мобильного телефона выглядел как оригинальное приложение госуслуг "Дія".

Как говорится в сообщении киберполиции, на условиях подписки фигурант предоставлял пользователям ссылку на свою разработку через бот в мессенджере. По этой ссылке граждане могли собственноручно создать документы, которые отражались в поддельной "Дії". Веб-платформа генерировала QR-код, который при сканировании вел на страницу успешной валидации документа.

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Сама подписка стоила 200 грн. Также за 200 грн пользователи имели возможность сгенерировать фейковый паспорт гражданина Украины, за 300 грн — фиктивный Covid-сертификат, а за 100 грн — водительское удостоверение.

Отмечается, что в боте правонарушителя авторизовалось более 20 тысяч пользователей. В настоящее время бот заблокирован. Киберполиция устанавливает лиц, непосредственно использовавших поддельные документы.

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По месту жительства фигуранта в Харькове правоохранители провели обыск. Изъят жесткий диск, смартфоны и банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности. К проведению обысков также были привлечены работники полка особого назначения областной полиции.

Открыто производство по части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса. Максимальное наказание, которое может угрожать злоумышленнику — до трех лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что 25 октября министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине появилась фейковая "Дія", подделывающая Covid-сертификаты и паспорта. Спустя всего два дня киберполиция поймала ее разработчика, который оказался 21-летним жителем Запорожья. Однако в итоге разоблаченного молодого человека пригласили на стажировку в Минцифры.

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