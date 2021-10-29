IT и Телеком 1 час назад

Разработчика фейкового приложения "Дія" пригласили на стажировку в Минцифры

Молодому человеку предложили искупить свою вину в Министерстве цифровой трансформации

Фото: Facebook/Евгений Енин Фото: Facebook/Евгений Енин
Фото: Facebook/Евгений Енин

Хакеру, который разработал фейковую версию приложения "Дія", предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

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"Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, недавно создавшего фейковую "Дію". Также быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постажироваться в министерстве", — написал Енин.

Замминистра подчеркнул, что задержанному все же придется нести ответственность по статье 358 УКУ ("Подлог документов").

"Я в интервью постоянно подчеркиваю, что мы в МВД ориентированы строить сервис, а не карательный орган. И вот сегодняшняя история, мне кажется, отличный пример", — отметил Енин.

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Напомним, в Запорожье разоблачили молодого человека, разработавшего фейковую версию приложения "Дія", с помощью которого пользователи создавали фальшивые COVID-сертификаты. 

Злоумышленник разработал приложение для смартфонов, которое по дизайну было идентичным с государственным приложением "Дія". В фейковой программе пользователям предоставлялась возможность создать себе любой документ из представленных в официальном программном обеспечении.

В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации COVID-19.

 

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