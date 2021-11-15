В "красную" зону по Covid-19 включили Винницкую область

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 15 ноября решила установить с 18 ноября "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Винницкой области. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Чиновник напомнил, что это предусматривает ряд ограничений, в частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.

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Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Напомним, что с 15 октября "красную" зону установили в Херсонской области, с 18 октября — в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской, с 23 октября — в Сумской, с 26 октября перешли в нее Николаевская и Ровенская области.

С 27 октября "красными" были объявлены сразу семь областей — Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская, с 1 ноября — Киев, с 8 ноября — Волынская область, а с 12 ноября — Черкасская. Таким образом, Винницкая область станет уже 19-м регионом с таким карантинным статусом.

В "желтой" же зоне находятся Тернопольская и Закарпатская области, а все остальные — Тернопольская, Черновицкая, Полтавская и Харьковская — пребывают в промежуточной "оранжевой".

Отметим, что 14 ноября в Винницкой области, по официальным данным, было зафиксировано 608 новых случаев Covid-19, 29 смертей вследствие этой болезни и лишь 127 выздоровлений. Всего в регионе числится 13,7 тысячи активных больных, или 0,89% населения.