В "красную" зону по Covid-19 попала первая область Центральной Украины

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 9 ноября решила установить с 12 ноября "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Черкасской области. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Чиновник напомнил, что это предусматривает ряд ограничений, в частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Напомним, что с 15 октября "красную" зону установили в Херсонской области, с 18 октября — в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской, с 23 октября — в Сумской, с 26 октября перешли в нее Николаевская и Ровенская области.

С 27 октября "красными" были объявлены сразу семь областей — Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская, с 1 ноября — Киев, а с 8 ноября — Волынская область. Таким образом, Черкасская область станет уже 18-м регионом с таким карантинным статусом.

В "желтой" же зоне по-прежнему остаются Тернопольская и Кировоградская области, а все остальные — Закарпатская, Черновицкая, Винницкая, Полтавская и Харьковская — пребывают в промежуточной "оранжевой".

Отметим, что за 8 ноября в Черкасской области, по официальным данным, было зафиксировано 813 новых случаев Covid-19, 14 смертей вследствие этой болезни и 463 выздоровления. Всего в регионе числится 14,6 тысячи активных больных, или 1,23% населения.