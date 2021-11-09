Общество 30 минут назад

COVID-19: в Украине зафиксировали новый антирекорд летальных случаев

За сутки умерли 833 пациента с Covid-19.
Предыдущее максимальное число летальных случаев фиксировали в субботу, 6 ноября. Тогда сообщалось о 793 смертях.

В Украине 18 988 новых случаев covid-19 В Украине 18 988 новых случаев covid-19
В Украине 18 988 новых случаев covid-19

По состоянию на 9 ноября в стране 18 988 новых случаев коронавирусной болезни. За сутки от осложнений умерли 833 пациента с COVID-19. Это новый антирекорд по смертям в Украине за все время пандемии. Предыдущее максимальное число летальных случаев фиксировали в субботу, 6 ноября. Тогда сообщалось о 793 смертях.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализировано 2 967 человек, выздоровели — 16 609 человек, летальных случаев — 833.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 3 107 489 человек, выздоровели — 2 537 565 человек, летальных случаев — 73 390.

За прошедшие сутки 240 440 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 140 439 человек, полностью иммунизированы — 100 001 человек.

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С начала вакцинальной кампании привито 11 546 723 человека, из них получили одну дозу — 11 546 721 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 8 038 054 человека. Всего сделано 19 584 775 прививок.

Напомним, с 8 ноября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 устанавливается на территории Волынской области. 

Напомним, что с 15 октября "красную" зону установили в Херсонской области, с 18 октября — в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской, с 23 октября — в Сумской, с 26 октября перешли в нее Николаевская и Ровенская области.

С 27 октября "красными" были объявлены сразу семь областей — Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская, а с 1 ноября и Киев. Таким образом, в Украине уже 17 регионов с таким карантинным статусом.

При этом в "желтой" зоне по-прежнему остаются Закарпатская, Тернопольская и Кировоградская области, а все остальные — Черновицкая, Винницкая, Черкасская, Полтавская и Харьковская — пребывают в промежуточной "оранжевой".

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