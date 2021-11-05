Политика 1 час назад

В "красную" зону по Covid-19 включили Волынскую область

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС расширила зону наибольшей опасности коронавируса до 17 регионов Украины

Луцк. Фото: скриншот видео FLYUA Луцк. Фото: скриншот видео FLYUA
Луцк. Фото: скриншот видео FLYUA

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 5 ноября решила установить с 8 ноября "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Волынской области. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Чиновник напомнил, что это предусматривает ряд ограничений, в частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы.

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Напомним, что с 15 октября "красную" зону установили в Херсонской области, с 18 октября — в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской, с 23 октября — в Сумской, с 26 октября перешли в нее Николаевская и Ровенская области.

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С 27 октября "красными" были объявлены сразу семь областей — Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская, а с 1 ноября и Киев. Таким образом, Волынская область станет уже 17-м регионом с таким карантинным статусом.

При этом в "желтой" зоне по-прежнему остаются Закарпатская, Тернопольская и Кировоградская области, а все остальные — Черновицкая, Винницкая, Чрекасская, Полтавская и Харьковская — пребывают в промежуточной "оранжевой".

По данным Министерства здравоохранения, в течение суток 4 ноября в Волынской области было выявлено 612 новых случаев Covid-19 (за весь период эпидемии — 80,8 тысячи). Умерло за день от этой болезни 13 человек (всего — 1,6 тысячи человек), а выздоровел 241 (за все время — 68,3 тысячи). Таким образом, активными больными сейчас числятся 1,06% населения области.

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