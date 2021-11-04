Украину все же исключат из "зеленого списка" ЕС

В связи со стремительным ухудшением эпидситуации в стране Украину уже завтра по решению послов ЕС могут исключить из "зеленого списка" Евросоюза.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, передает Европейская правда.

"Завтра послы ЕС, вероятнее всего, исключат Украину из списка стран, безопасных для путешествий по ситуации с коронавирусом. Исключение из списка ожидается на следующей неделе", — написал он в своем Twitter.

Если Украину все же исключат из "зеленой зоны", то все страны-члены ЕС теперь будут самостоятельно принимать решение о том, пускать ли туристов из нашей страны, а если да, то на каких условиях. Само по себе решение не будет означать изменения правил пересечения границы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее обещал применить "все дипломатическое мастерство", чтобы украинцы могли ездить в ЕС и после исключения Украины из "зеленого списка" для путешествий.

Отметим, с 25 октября граждане Украины могут въезжать в Данию без необходимости делать тест на COVID-19 и самоизолироваться после прибытия.

Напомним, Мальта внесла Украину в список "темно-красных" стран в контексте заболеваемости коронавирусной инфекцией, гражданам которых запрещено посещать островное государство, кроме как в исключительных случаях.

Также Великобритания с 11 октября разрешила въезд без обязательного карантина украинцам, которые будут иметь свидетельство о завершении вакцинации.

Ранее Германия внесла Украину в группу повышенного риска заражения коронавирусом. Теперь невакцинированные украинские туристы будут вынуждены пройти самоизоляцию.