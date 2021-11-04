Общество 1 час назад

Украину все же исключат из "зеленого списка" ЕС

Если Украину все же исключат из "зеленой зоны", то все страны-члены ЕС теперь будут самостоятельно принимать решение о том, пускать ли украинцев, а если да, то на каких условиях

Украину могут исключить из "зеленого списка" ЕС. Фото: Depositphotos Украину могут исключить из "зеленого списка" ЕС. Фото: Depositphotos
Украину могут исключить из "зеленого списка" ЕС. Фото: Depositphotos

В связи со стремительным ухудшением эпидситуации в стране Украину уже завтра по решению послов ЕС могут исключить из "зеленого списка" Евросоюза.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, передает Европейская правда.

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"Завтра послы ЕС, вероятнее всего, исключат Украину из списка стран, безопасных для путешествий по ситуации с коронавирусом. Исключение из списка ожидается на следующей неделе", — написал он в своем Twitter.

Если Украину все же исключат из "зеленой зоны", то все страны-члены ЕС теперь будут самостоятельно принимать решение о том, пускать ли туристов из нашей страны, а если да, то на каких условиях. Само по себе решение не будет означать изменения правил пересечения границы.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее обещал применить "все дипломатическое мастерство", чтобы украинцы могли ездить в ЕС и после исключения Украины из "зеленого списка" для путешествий.

Отметим, с 25 октября граждане Украины могут въезжать в Данию без необходимости делать тест на COVID-19 и самоизолироваться после прибытия.

Напомним, Мальта внесла Украину в список "темно-красных" стран в контексте заболеваемости коронавирусной инфекцией, гражданам которых запрещено посещать островное государство, кроме как в исключительных случаях.

Также Великобритания с 11 октября разрешила въезд без обязательного карантина украинцам, которые будут иметь свидетельство о завершении вакцинации. 

Ранее Германия внесла Украину в группу повышенного риска заражения коронавирусом. Теперь невакцинированные украинские туристы будут вынуждены пройти самоизоляцию.

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