Общество 1 час назад

Великобритания разрешила въезд вакцинированным украинцам

Англия с 11 октября начнет признавать украинские сертификаты, подтверждающие вакцинацию от коронавируса

Великобритания разрешила въезд вакцинированным украинцам Великобритания разрешила въезд вакцинированным украинцам
Великобритания разрешила въезд вакцинированным украинцам

Великобритания с 11 октября разрешила въезд без обязательного карантина украинцам, которые будут иметь свидетельство о завершении вакцинации. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Такое ослабление будет касаться тех лиц, которые прошли полный курс прививок вакцинами AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Janssen.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Подчеркнем, что в перечень не попала вакцина CoronaVac.

Известно, что нововведение вступило в действие 11 октября в 4:00 по местному времени. 

Как говорится в сообщении, невакцинированным туристам за три дня до поездки в Англию придется сделать ПЦР-тест. Кроме того, нужно забронировать и оплатить тесты, которые нужно будет сделать на второй и восьмой день пребывания в Англии. А еще за 48 часов до прибытия надо заполнить специальную форму.

Читайте также:
Дания открыла свои границы для всех типов путешествий украинцев

После пересечения границы турист должен пройти 10-дневный карантин и сделать тесты на второй и восьмой день.

Напомним, Германия внесла Украину в группу повышенного риска заражения коронавирусом. Теперь невакцинированные украинские туристы будут вынуждены пройти самоизоляцию.

Отметим, что среди вакцин, используемых в Украине в рамках кампании против Covid-19, лидирует препарат Comirnaty от Pfizer/BioNTech: на сегодня украинцы получили уже 4,5 млн его доз, что составляет 37,4% от общего количества (12,97 млн).

Также Министерство здравоохранения Украины своим приказом от 04.10.2021 № 2153 утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина еще на две недели останется в "зеленом списке" ЕС
Украина еще на две недели останется в "зеленом списке" ЕС
Германия осложнила въезд для невакцинированных украинцев
Германия осложнила въезд для невакцинированных украинцев
COVID-19 в Украине: за сутки коронавирус обнаружили у 11 тысяч 344 человек
COVID-19 в Украине: за сутки коронавирус обнаружили у 11 тысяч 344 человек
Загрузка...
Новое видео
Чем больше денег у стартапа, тем хуже! Инвестор Илья Лаурс о том, сколько и куда нужно вкладывать

Новости дня

  1. В Нидерландах запустили прототип крупнейшей в мире ветряной турбины

  2. В Сальвадоре начали добывать биткоин с помощью вулканической энергии

  3. Аудит государственного коневодства выявил нарушений на 3 млрд грн

  4. SpaceX планирует запустить в космос еще полсотни интернет-спутников

  5. Украинский автопром наращивает производство

Ивент
Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути
Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути
На заході будуть присутні HR-директори топових українських компаній, які зможуть поділитись актуальними вакансіями та за необхідності провести інтерв’ю на місці
Загрузка...