Великобритания разрешила въезд вакцинированным украинцам

Великобритания с 11 октября разрешила въезд без обязательного карантина украинцам, которые будут иметь свидетельство о завершении вакцинации. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Такое ослабление будет касаться тех лиц, которые прошли полный курс прививок вакцинами AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Janssen.

Подчеркнем, что в перечень не попала вакцина CoronaVac.

Известно, что нововведение вступило в действие 11 октября в 4:00 по местному времени.

Как говорится в сообщении, невакцинированным туристам за три дня до поездки в Англию придется сделать ПЦР-тест. Кроме того, нужно забронировать и оплатить тесты, которые нужно будет сделать на второй и восьмой день пребывания в Англии. А еще за 48 часов до прибытия надо заполнить специальную форму.

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После пересечения границы турист должен пройти 10-дневный карантин и сделать тесты на второй и восьмой день.

Напомним, Германия внесла Украину в группу повышенного риска заражения коронавирусом. Теперь невакцинированные украинские туристы будут вынуждены пройти самоизоляцию.

Отметим, что среди вакцин, используемых в Украине в рамках кампании против Covid-19, лидирует препарат Comirnaty от Pfizer/BioNTech: на сегодня украинцы получили уже 4,5 млн его доз, что составляет 37,4% от общего количества (12,97 млн).

Также Министерство здравоохранения Украины своим приказом от 04.10.2021 № 2153 утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.