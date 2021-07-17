В субботу, 17 июля 2021 года, Дания открыла свои границы для всех типов путешествий украинцев.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

В частности, он отметил, что въезд в Данию возможен со свежим отрицательным тестом на коронавирус (ПЦР-тестом или тестом на антиген) и тестом по прибытию.

При этом, если человек путешествует самолетом, то второй тест можно сдать бесплатно сразу в аэропорту.

"Дания открывается для всех типов путешествий украинцев 17 июля с 16:00. Безвиз, как в старые-добрые времена", — написал Кулеба в микроблоге.

Ранее стало известно, что Германия с 18 июля открывает границу для резидентов Украины.

В свою очередь правительство Хорватии приняло решение смягчить правила въезда на территорию страны для граждан Украины. Теперь украинцам не придется доказывать или обосновывать свои причины поездки в страну.

Напомним, перед этим в Европейском Союзе внесли Украину в список государств, в отношении которых странам-членам ЕС рекомендовано снять ограничения на въезд.

В то же время эта рекомендация Совета Евросоюза не означает автоматического разрешения на въезд в страны ЕС для всех категорий украинцев. Государства-члены самостоятельно принимают решение о правилах въезда на свою территорию.