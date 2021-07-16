Хорватия смягчила правила въезда для украинцев: доказывать цель путешествия уже не нужно

Правительство Хорватии приняло решение смягчить правила въезда на территорию страны для граждан Украины.

Теперь украинцам не придется доказывать или обосновывать свои причины поездки в страну, сообщает пресс-служба Посольства Украины в Хорватии.

Таким образом, для въезда на территории Хорватии необходимо будет предоставить:

- документ, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест, сделан не позднее, чем за 72 часа с момента тестирования до момента пересечения хорватской границы, или быстрый тест на антиген — RAT на SARS-CoV-2, сделан не позднее 48 часов до момента пересечения границы;

- сертификат о вакцинации двумя дозами препаратом от COVID-19, который используется в странах-членах ЕС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm) не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию и не является старше 210 дней. Если вакцина предусматривает одну дозу (Janssen / Johnson & Johnson), то вакцинация должна быть осуществлена ​​не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию;

- медицинская справка о том, что человек выздоровел от COVID-19 и получил одну дозу вакцины в течение 6 месяцев после заражения вирусом, при условии, что лицо было привито в пределах 210 дней до момента пересечения границы;

- положительный результат ПЦР-теста, или быстрого теста на антиген, упомянутый в пункте 1, что подтверждает, что человек оправился от вируса, который был проведен за предыдущие 180 дней, или справка о том, что человек выздоровел от COVID-19, выданная врачом.

Указано, что при отсутствии одного из документов въезд в Хорватию может быть разрешен после пребывания на самоизоляции и сдачи тестов на территории Хорватии за свой счет. После получения результатов тестов человек будет освобожден от самоизоляции. А при отсутствии возможности сдачи тестов самоизоляция длится 10 дней.

Кроме того, дети до 12 лет освобождаются от обязанности тестирования, если путешествуют с родителями или опекунами, которые имеют отрицательный результат ПЦР-теста, быстрого теста на антиген или подтверждение врача, что человек переболел коронавирусом.

Напомним, Совет Европейского союза 15 июля обновил список стран, для которых следует постепенно отменить ограничения на поездки, введенные из-за пандемии Covid-19. В частности, в список добавлена Украина, а исключены из него Руанда и Таиланд.

Ранее о соответствующей рекомендации договорились члены комитета постоянных представителей стран ЕС. Ожидалось, что Совет ЕС утвердил его до конца недели, что и произошло.

В конце мая Совет ЕС принял поправки к рекомендациям об отмене коронавирусных ограничений на въезд для третьих стран, введя в них разрешение на въезд для вакцинированных лиц и ослабив критерии снятия ограничений.