Общество 50 минут назад

Бердянск и Албания: в Google рассказали, где украинцы ищут отдых этим летом

В компании отмечают, что в связи с ограничениями на международные поездки люди продолжают больше интересоваться отдыхом внутри страны

Пляж в Бердянске. Фото: Depositphotos Пляж в Бердянске. Фото: Depositphotos
Пляж в Бердянске. Фото: Depositphotos

Этим летом украинцы внутри страны чаще всего ищут отдых в Бердянске, Железном порту и Коблево. Об этом рассказали в пресс-службе "Google Украина", проанализировав поисковые запросы от наших соотечественников за последние три месяца.

"В связи с ограничениями на международные поездки в Украине люди продолжали больше интересоваться отдыхом внутри страны", — сообщили аналитики компании.

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Однако там добавили, что из-за массовой вакцинации уверенность путешественников в безопасности поездок все же начинает постепенно восстанавливаться.

Помимо перечисленных выше городов наши туристы не прочь провести отпуск в Затоке, Кирилловке, Одессе, Арабатской Стрелке, Седово, Скадовске или Счастливцево.

Впрочем, интересуются украинцы и поездками заграницу. В Google отмечают, что после открытия границ число запросов об отдыхе на зарубежных курортах растет. При этом самым популярным направлением за рубежом остается Турция.

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Помимо отпуска там украинские путешественники часто ищут отдых на Кипре, в Албании, Болгарии, Черногории, Хорватии, Греции, Египте, Грузии и ОАЭ.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство туризма Греции объявило о двух важных изменениях для туристов, въезжающих в Грецию.

Так, местное правительство разрешило въезд в страну путешественникам с отрицательным результатом экспресс-теста и увеличило минимальный возраст с 6 до 12 лет, при котором дети, въезжающие в страну, должны предоставлять документы, подтверждающие, что они не больны COVID-19.

Источник фото: Depositphotos

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