Бердянск и Албания: в Google рассказали, где украинцы ищут отдых этим летом

Этим летом украинцы внутри страны чаще всего ищут отдых в Бердянске, Железном порту и Коблево. Об этом рассказали в пресс-службе "Google Украина", проанализировав поисковые запросы от наших соотечественников за последние три месяца.

"В связи с ограничениями на международные поездки в Украине люди продолжали больше интересоваться отдыхом внутри страны", — сообщили аналитики компании.

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Однако там добавили, что из-за массовой вакцинации уверенность путешественников в безопасности поездок все же начинает постепенно восстанавливаться.

Помимо перечисленных выше городов наши туристы не прочь провести отпуск в Затоке, Кирилловке, Одессе, Арабатской Стрелке, Седово, Скадовске или Счастливцево.

Впрочем, интересуются украинцы и поездками заграницу. В Google отмечают, что после открытия границ число запросов об отдыхе на зарубежных курортах растет. При этом самым популярным направлением за рубежом остается Турция.

Помимо отпуска там украинские путешественники часто ищут отдых на Кипре, в Албании, Болгарии, Черногории, Хорватии, Греции, Египте, Грузии и ОАЭ.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство туризма Греции объявило о двух важных изменениях для туристов, въезжающих в Грецию.

Так, местное правительство разрешило въезд в страну путешественникам с отрицательным результатом экспресс-теста и увеличило минимальный возраст с 6 до 12 лет, при котором дети, въезжающие в страну, должны предоставлять документы, подтверждающие, что они не больны COVID-19.

Источник фото: Depositphotos