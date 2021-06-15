Общество 50 минут назад

Где отдохнуть этим летом в Украине: самые популярные курорты и цены (ИНФОГРАФИКА)

Delo.ua в доступной форме рассказывает, сколько стоит добраться и какова цена проживания в Одессе, Кирилловке, Железном Порту и других популярных у украинцев курортных местах

Коллаж здесь и далее: Татьяна Кравченко / Delo.ua Коллаж здесь и далее: Татьяна Кравченко / Delo.ua
Коллаж здесь и далее: Татьяна Кравченко / Delo.ua

Хотя заграничные курорты понемногу становятся доступными для иностранных туристов, украинцы не спешат покидать пределы родной страны. Как показывают исследования, пересечь границу ради отпуска в этом году готовы лишь 10% граждан, а более половины собираются отдыхать в Украине — 44% из них хотят выехать за пределы своей области.

Ввиду того, что все больше путешественников выбирают внутренний туризм, Delo.ua решили в доступной форме рассказать, какие направления в стране сегодня самые популярные среди украинцев, сколько стоит добраться до этих мест и какова примерная цена проживания в указанных регионах.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В какие украинские области путешествуют чаще всего

Согласно данным мобильных операторов, в прошлом году самым любимым регионом для туризма у украинцев оказалась Одесская область — ее посетили около 1,6 млн путешественников. В пятерку самых популярных попали также Киевская, Запорожская, Херсонская и Львовская область. Туда съездили 1,1 млн, 904 тысячи, 816 тысяч и 565 тысяч человек соответственно.

Опросы показывают, что больше всего украинцы любят отдыхать на природе — об этом заявили 36%, и конечно, на море — купаться и загорать предпочитают 28%. Еще 12% отдали голос отпуску в горах и только 8% не прочь отдохнуть в городе.

Если же говорить о самых посещаемых курортах исходя из поисковых запросов в Google, в Одесской области — это Одесса, Затока и Белгород-Днестровский.

Читайте также:
"Украинцы хотят отдых без россиян и не спрашивают про меры от ковида" — Tez Tour

В Запорожской — Кирилловка, Бердянск и Приморск, в Херсонской — Железный Порт и Лазурное, во Львовской — Трускавец, Славское и Сходница.

Распространены и поездки в столицу. А вот самыми популярными локациями стали заповедник Аскания-Нова, монастырский комплекс Киево-Печерская Лавра и водохранилище Киевское море.

Сколько стоит проезд и проживание на самых популярных курортах

Для заглавного коллажа и карточек использованы фото Depositphotos

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Годовая инфляция в Украине в мае ускорилась до 9,5%: что подорожало больше всего
Годовая инфляция в Украине в мае ускорилась до 9,5%: что подорожало больше всего
Уровень заболеваемости коронавирусом превышает норму в 5 регионах Украины — Минздрав
Уровень заболеваемости коронавирусом превышает норму в 5 регионах Украины — Минздрав
Нацбанк назвал причины ускорения инфляции в Украине до 9,5%
Нацбанк назвал причины ускорения инфляции в Украине до 9,5%
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  3. "ИТ-Интегратор" запускает первый в Украине аутлет официальной техники Cisco

  4. Украина может судиться с "Газпромом" за блокирование транзита газа из Средней Азии

  5. Власти Украины готовы к переговорам о компенсации из-за "Северного потока-2"

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...