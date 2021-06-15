Где отдохнуть этим летом в Украине: самые популярные курорты и цены (ИНФОГРАФИКА)

Хотя заграничные курорты понемногу становятся доступными для иностранных туристов, украинцы не спешат покидать пределы родной страны. Как показывают исследования, пересечь границу ради отпуска в этом году готовы лишь 10% граждан, а более половины собираются отдыхать в Украине — 44% из них хотят выехать за пределы своей области.

Ввиду того, что все больше путешественников выбирают внутренний туризм, Delo.ua решили в доступной форме рассказать, какие направления в стране сегодня самые популярные среди украинцев, сколько стоит добраться до этих мест и какова примерная цена проживания в указанных регионах.

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В какие украинские области путешествуют чаще всего

Согласно данным мобильных операторов, в прошлом году самым любимым регионом для туризма у украинцев оказалась Одесская область — ее посетили около 1,6 млн путешественников. В пятерку самых популярных попали также Киевская, Запорожская, Херсонская и Львовская область. Туда съездили 1,1 млн, 904 тысячи, 816 тысяч и 565 тысяч человек соответственно.

Опросы показывают, что больше всего украинцы любят отдыхать на природе — об этом заявили 36%, и конечно, на море — купаться и загорать предпочитают 28%. Еще 12% отдали голос отпуску в горах и только 8% не прочь отдохнуть в городе.

Если же говорить о самых посещаемых курортах исходя из поисковых запросов в Google, в Одесской области — это Одесса, Затока и Белгород-Днестровский.

В Запорожской — Кирилловка, Бердянск и Приморск, в Херсонской — Железный Порт и Лазурное, во Львовской — Трускавец, Славское и Сходница.

Распространены и поездки в столицу. А вот самыми популярными локациями стали заповедник Аскания-Нова, монастырский комплекс Киево-Печерская Лавра и водохранилище Киевское море.

Сколько стоит проезд и проживание на самых популярных курортах

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