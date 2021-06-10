"Украинцы хотят отдых без россиян и не спрашивают про меры от ковида" — Tez Tour

Из-за пандемии туристическая сфера пострадала едва ли не больше других. По оценкам ООН, только в 2020 году убытки в туризме достигли колоссальных $700 миллиардов. Однако развернувшаяся массовая вакцинация уже сегодня делает путешествия безопаснее, а потому страны понемногу ослабляют карантинные ограничения и открывают границы, что делает возможным запуск полноценного туристического сезона.

Отпуск в других странах этим летом будет доступен и украинцам. В интервью с заместителем гендиректора туроператора Tez Tour Ukraine Александром Новиковским Delo.ua узнали о сегодняшних нюансах работы турфирм, о предпочтениях украинцев и их туристических привычках.

Александр, прошлый год был тяжелым для туристической отрасли. С какими вызовами вы столкнулись? Успели ли вы вывезти людей из-за границы, когда начался карантин?

— Все страны были закрыты на карантин, мир столкнулся с проблемой, которая ранее, как минимум лет сто, отсутствовала на нашей планете — всемирной пандемией. В первую очередь мы столкнулись с закрытием границ и закрытием воздушного пространства, автоматически с ограничением перемещений. Это происходило очень быстро и повлекло остановку бизнес-модели туристического сектора всей планеты.

В плане возврата путешествующих домой, у нас все прошло гладко, мы всех своих клиентов забрали без экстренных возвратов, в основном планово. Безусловно, те люди, которые вылетали последними рейсами, потеряли один-два дня проживания, но большая часть все же получила отдых в полном объеме.

А как на счет вынужденных отмен туров? Как вы поступили в этой ситуации?

— У нас были скорее не отмены, а невыполненные обязательства, которые мы не могли выполнить по ряду независящих от нас причин. Туры были перенесены на более глубокие даты, на дальние периоды. Мы до сих пор частично выполняем обязательства по карантинным заявкам.

В то время многие жаловались, что туроператоры не возвращают деньги, а предлагают перенос. К вам такие претензии были?

— Претензии были, конечно, но мы всегда старались находить компромисс. Были те, кто требовал деньги за перенесенные поездки, если не удавалось договориться — мы возвращали средства.

Сколько всего туристов вы отправили по путевкам в 2020 году? Насколько это меньше или больше, чем в докарантинном 2019?

— В 2020 году мы отправили в путешествия людей меньше на 60-70%, чем годом раньше. Мы очень тяжело пережили это, как и другие операторы. Но это не первый кризис, который мы преодолели.

Каким образом вам удалось удержаться на плаву — может, пришлось брать кредиты?

— Мы являемся холдинговой компанией, входим в международную сеть со своими принимающими сторонами по всей планете, которые имеют более выгодные финансовые условия кредитования в Европе, в том числе и здесь. Они брали кредиты. Но мы сильная компания, поэтому прошли испытания достойно.

Из-за карантина многие компании пересмотрели организацию работы. Что пришлось изменить вам? Вы приостанавливали работу подразделений? Пришлось увольнять людей, отправлять в отпуска или сокращать зарплаты?

— Как и все, мы тоже приостановили работу, но не отправляли сотрудников в неоплачиваемые отпуска и не сокращали их. Мы до сих пор боремся с последствиями карантина: сейчас активно взялись реорганизовывать некоторые подразделения. Меняется мир, приходят технологии в помощь, нужно жить в унисон со временем.

А сейчас ваши сотрудники трудятся в офисе или на удаленке?

— Сегодня мы работаем в гибридном режиме — часть ходит в офис, другие трудятся удаленно, но планомерно стараемся вывести всех в офис.

Оцените нынешнее состояние туристического рынка в Украине. Много ли компаний не смогли перенести карантин? Как изменились те агентства, которые выжили?

— Туристическая отрасль в Украине сейчас в тяжелом состоянии. Отдельные компании действительно не смогли пережить вызовы, с которыми столкнулись во время карантина, а потому закрылись. Те, что остались, в первую очередь научились работать удаленно. До этого ни у кого не было такого опыта. Мы тоже попробовали такой формат впервые, поскольку до карантина у нас был в основном оффлайн, работа в офисе.

Есть ли какие-то нюансы работы с отелями и авиаперевозчиками в период эпидемии? Вы договариваетесь о каких-либо гарантиях, страхуете риски?

— Нюансы, конечно, есть — у нас есть договора и с авиакомпаниями, и с отелями, но не все риски можно застраховать. Украинские страховщики не берутся за такой объем и определенные виды рисков в области туризма, а международные — пока что боятся работать с такими рисками в нашей стране. Так что можно сказать, мы работаем на свой страх и риск.

В связи с нестабильностью ситуации и периодическим закрытием границ не думали ли вы переориентироваться на внутренний туризм?

— На данный момент это сложно и невыгодно, я даже сказал бы, убыточно для нас. В Украине нет такой инфраструктуры, чтобы оператор массового туризма мог организовать свой бизнес без убытка для своей операционной деятельности, также нет культуры работы отелей с туроператорами. Поэтому пока мы продолжим работать только с выездным туризмом. Но если условия поменяются, к этому вопросу обязательно вернемся.

Какие ваши прогнозы на ближайшее будущее: восстановится ли туристическая сфера до показателей периода до эпидемии? Когда это произойдет?

— Думаю, что рынок туризма восстановится примерно к 2023 году, но он точно больше никогда не будет прежним. На темпы восстановления повлияет в том числе запуск массовой вакцинации и постепенное открытие границ в связи с этим.

Вам помогало государство? Каким образом?

— Можно сказать так — попытки помощи от государства были. Они касались возмещения зарплат сотрудникам, были какие-то налоговые льготы. В любом случае, это была незначительная помощь, поэтому не уверен, что об этом можно серьезно говорить.

Вы отмечаете смену привычек ваших клиентов? Насколько изменились предпочтения? Часто ли спрашивают про меры безопасности?

— Предпочтения украинцев почти не изменились — у нас, как и раньше, популярны Египет, Турция, Греция. А вот про меры безопасности спрашивают не часто. Это вряд ли связано с беспечностью, это больше безалаберность туриста. В первую очередь это ответственность турагента, рассказать о всех тонкостях и нюансах поездки, о возможных жизненных ситуациях и рисках, как себя вести, к кому обращаться за помощью.

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Туристы знают, что пакетные предложения предполагают определенный уровень безопасности со стороны оператора, перевозчика и отеля, о них уже кто то подумал и в беде не оставит. Это не совсем правильно, правильно — когда туристу в турагентстве обо всем этом рассказывают и он понимает, как себя вести в той или иной ситуации.

Теоретически туристы, купившие пакет, больше защищены в случае непредвиденных обстоятельств. Действительно ли из-за этого теперь чаще делают ставку именно на туры, а не на самостоятельные путешествия?

— Наши туристы имеют больше гарантий, это безусловно так. Ведь в случае заболевания все организационные вопросы решает туроператор, людям не нужно беспокоиться о многих моментах. Я не считаю, что именно из-за этого туристы чаще предпочитают пакетные туры, чем самостоятельные путешествия. Такие путешествия выбирают разные категории людей, те, кто едет самостоятельно, обычно, понимают что вся ответственность лежит на их плечах.

Много ли было случаев, когда турист заражался коронавирусом во время путешествия? Какие меры в этом случае принимают? Организовывают ли срочную перевозку или такого туриста "закрывают" в больнице?

— Мы знаем о единичных случаях заражения во время поездки. У болезни есть определенный инкубационный период, она проявляется не сразу, поэтому даже если человек подхватывает вирус в отеле, не обязательно, что он там же и заболеет. Но в ситуации, когда это происходит, все действуют по стандарту. Есть четкий алгоритм действия.

Если вам нужна помощь — вы звоните в страховую и дальше вашим вопросом занимается страховая компания: предоставляет необходимую диагностику и лечение для туриста. Если нужна госпитализация, заболевшего отвозят в местную больницу. Если же это бессимптомный случай, турист остается в отеле. Почти у всех есть специальная карантинная зона, где и располагают заразившегося гостя до полного выздоровления, до того периода когда его ПЦР будет отрицательным.

Это означает, что турист будет находиться в номере, ему будут приносить питание и лекарства по необходимости, но он не может пользоваться всеми услугами отеля, потому что является носителем вируса. Турист будет находиться за счет отеля в номере до полного выздоровления, обратный билет приобретает самостоятельно, а потом обращается за компенсацией в страховую компанию.

Бронируют ли сейчас заранее, например, на сентябрь или позднее, или из-за неопределенности чаще заказывают туры на ближайшее время?

— Туристы, конечно же, проявляют осторожность в дальнем планировании и стараются бронировать путевки на ближайшие даты. Но, мы видим, что ситуация меняется динамично и бронирование на дальние даты опять набирает обороты.

Как для вас прошла зима в этом году в плане спроса на Египет, Африку и Азию? Какие направления сохраняли популярность?

— Зимой почти весь мир был на замке — и Африка, и Азия, кроме Египта. Поэтому люди ездили именно в Египет. В тот момент в Украине были закрыты все кинотеатры, торговые центры и другие развлекательные заведения, но несмотря на это люди летали. Некоторые люди боялись путешествовать, но наших туристов не пугало ничего.

Какие цены будут на летний сезон в этом году на открытые и популярные у украинцев направления? Насколько они будут больше или меньше, чем в докарантинном 2019 году?

— Сказать однозначно, выше или ниже будет стоимость туров, нельзя. Это зависит от многих факторов: времени поездки, локации, условий проживания. Примерные цены на двоих на неделю сегодня: в Египет — от 12 тысяч грн, в Турцию — от 14 тысяч, а в Грецию — от 24 тысяч. Однако цены растут каждый день, поэтому нужно не упустить свой шанс, пока цена на выросла, и забронировать июль, август или сентябрь. Традиционно в сезон съездить на отдых дороже: это лето и сентябрь, а вот в в октябре и весной выходит дешевле. Однако экстремального повышения или понижения цен на путешествия не будет — в пределах 3-5%.

Запрет россиянам на посещение Турции в мае этого года как-то повлиял на рынок, цены и на работу туроператоров?

— На самом деле, не повлиял. Цены остались те же. Но есть интересный момент — многие украинцы часто спрашивают, куда можно поехать отдохнуть без россиян. Таких мы теперь отправляем не только в Египет, но и в Турцию, и все довольны.

Беседовала Мария Пирогова, специально для Delo.ua