Рада намерена предусмотреть создание Единого туристического реестра

Верховная Рада намерена определить основы развития туризма и создать Единый туристический реестр. За принятие соответствующего законопроекта №4162 в первом чтении на внеочередном заседании парламента проголосовал 261 депутат.

Как передает "Интерфакс-Украина", законопроектом предлагается внедрить государственную электронную информационную систему — Единый туристический реестр, который будет содержать сведения о всех субъектах туристической деятельности.

Ожидается, что реестр позволит свести к минимуму коррупционную составляющую в части организации туристической деятельности, создаст условия для эффективного функционирования рынка туристических услуг и его развития, будет способствовать повышению качества национального туристического продукта до уровня международных и европейских стандартов.

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Законопроект предусматривает, что субъект хозяйствования сможет приобрести право на осуществление туристической деятельности путем подачи в Министерство культуры и информационной политики сообщения о начале ее осуществления.

Проект закона предлагает заменить лицензирование деятельности туроператоров на внесение сведений о субъекте туристической деятельности в Единый туристический реестр.

Документ также предполагает разработку основного программного документа страны в области туризма, на основании которого будут разрабатываться соответствующие региональные и местные программ развития отрасли.

Вместе с тем предусматривается создание в составе местных бюджетов специальных фондов развития туризма, наполнение которых предполагается осуществлять за счет туристического сбора. Средства местных фондов развития туризма смогут использоваться исключительно для реализации приоритетов страны в области туризма в соответствии с утвержденными программами развития туризма.

Напомним также, что Кабинет министров Украины планирует освободить авиаперевозчиков от налогообложения на внутриукраинские рейсы для активизации путешествий внутри страны.