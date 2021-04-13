В Киеве решили создать туристический маршрут для людей с нарушением зрения

В Киеве создадут новый туристический маршрут для людей с нарушением зрения.

Как сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, соответствующее распоряжение КГГА № 862 подписано 12 апреля.

По словам чиновницы, создание этого маршрута началось в прошлом году, когда был установлен 3D-макет Софийского собора.

"В дальнейшем мы планируем установить фигуры нового фонтана "Возрождение" на Владимирской горке; Андреевского спуска и пешеходно-велосипедного моста, возле Арки дружбы народов. На фигурах также будет размещена надпись шрифтом Брайля, который поможет людям с нарушениями зрения узнать информацию о соответствующем памятнике", — рассказала Хонда.

Она также добавила, что "это будет первый подобный маршрут в Украине, который поможет развитию инклюзивного туризма и вообще увеличит туристические потоки в Киев".

Напомним, в апреле 2019 года Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины ввело в Государственные строительные нормы (ГСН) обязательное проектирование тактильной плитки (тактильных полос) и других элементов доступности для людей с нарушениями зрения в инфраструктуре населенных пунктов.

Согласно новым ГСН, эти элементы доступности будут включаться в проекты по строительству улично-дорожной сети, а также жилых и общественных зданий.

Перед этим вступили в силу новые ГСН об обязательном создании безбарьерного пространства в Украине для маломобильных групп.

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