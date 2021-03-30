Когда лучше лететь на отдых в Египет?

Сложная ситуация, которая сложилась во всем мире в связи с пандемией коронавируса, сильно ограничила нас в возможности путешествовать. Перечень стран, готовых принимать туристов, существенно сократился. Но разве это повод откладывать свой отпуск? Едва ли. Что скажете насчет Египта? Африка одна из первой открыла свои границы для всех желающих. Мы пообщались с туроператорами и готовы поделиться с вами информацией о том, когда лучше планировать отдых в Египте.

Ориентируемся на погоду

Зимние месяцы в Египте — это высокий курортный сезон. Даже ночью температура воздуха здесь редко падает ниже +15°С, а температура моря всегда остается выше 20°С. Если вы хотите отдохнуть в Египте зимой, то бронировать путевки нужно заранее. Номера в самых популярных отелях, таких как grand rotana resort & spa 5*, разбирают очень быстро. Что касается начала весны, отпуск может немного подпортить сухой пустынный ветер "хасмин". Он приносит горы песка и пыли с собой, но явление это довольно кратковременное. Зато весной в Египте немного туристов, то есть у вас будет возможность осмотреть все достопримечательности без многочасового простаивания в очередях. Летний отдых в Египте стоит сущие копейки, потому что в июле-августе здесь критически жарко. А вот с сентября путевки снова дорожают, потому что это начало бархатного сезона.

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Египетские праздники

По информации сайта putevka.ua, продолжительность большинства местных праздников не превышает 2 дня, то есть критически на отдых они не повлияют. Но есть и традиционные мероприятия с большей продолжительностью, о которых вам стоит знать:

Рамадан. Это священный мусульманский пост, который длится целый месяц. В это время отели не перестают работать, но большая часть местных заведений существенно сокращает меню. Также обратите внимание на тот факт, что в Рамадан увеселительные заведения работают только днем, то есть потусоваться в ночном Египте у вас не получится.

Праздники Шам эн-Нессим, Эйд аль-Фитра и Эйд аль-Адха. Это также национальная традиция.

Четкого времени отмечания у этих праздников нет, так как даты высчитываются определенным образом. Эти детали уточняйте в интернете или у туроператора перед тем как забронировать путевку. Надеемся, наши советы хотя бы немного помогли вам определиться со временем для отдыха в Египте. Но помните, что эта страна по-своему прекрасна в любое время года.

Фото: Depositphotos