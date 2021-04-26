Кабмин планирует освободить внутренние авиаперевозки от налогов

Кабинет министров Украины планирует освободить авиаперевозчиков от налогообложения на внутриукраинские рейсы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Для активизации путешествий внутри страны мы планируем освободить авиаперевозчиков от налогообложения на такие маршруты. Этот шаг будет способствовать уменьшению затрат компаний и удешевлению авиабилетов на внутренние рейсы. Украинцы со своей стороны получат больший доступ к быстрым путешествиям по стране", — написал Шмыгаль.

По его словам, для этого необходимо внести изменения в действующее законодательство.

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"Эта задача уже поставлена ​​перед министерствами", — подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль также добавил, что в Кабмине обсуждался вопрос интенсификации сотрудничества в сфере туризма с Турцией.

Напомним, 24 декабря 2020 года Министерство инфраструктуры обратилось в Кабинет министров с просьбой выделить на безвозвратной основе из фонда по борьбе с COVID-19 500 млн грн на поддержку предприятий гражданской авиации, понесших убытки из-за карантинных ограничений, с целью сохранения данной отрасли.

Ранее гендиректор "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне заявлял, что компания, несмотря на относительно устойчивое положение, нуждается в финансовой поддержке, которую государство предоставлять отказывается.