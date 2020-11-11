Транспорт 20 минут назад

Глава МАУ: нуждаемся в финподдержке, но государство отказывает

Компания хотела бы получать госгарантии под занимаемые ею кредиты, ибо сейчас поставлена в неравные условия с конкурентами

Глава МАУ: нуждаемся в финподдержке, но государство отказывает Глава МАУ: нуждаемся в финподдержке, но государство отказывает

Гендиректор "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне заявляет, что компания, несмотря на относительно устойчивое положение, нуждается в финансовой поддержке, которую государство предоставлять отказывается. Об этом он сказал в интервью изданию "Минтранс".

"Конечно, мы нуждаемся в финансовой поддержке. В первую очередь это связано с обязательствами, которые у нас есть перед пассажирами. Сейчас мы тратим не на то, что делаем с точки зрения производства, а рассчитываемся за предыдущие периоды. Мы не получаем деньги от продажи билетов наперед, так как сейчас низкая глубина продаж. И нам не хватает оборотных средств для правильного финансирования", — рассказал глава компании.

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В то же время Дыхне выразил уверенность, что МАУ справится с этими трудностями, несмотря на то, что помощи от государства не получает и в целом поддержка отрасли совершенно отсутствует.

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"Мы обращались, но государственные чиновники говорят, что возможностей у государства нет — в бюджете такие затраты не предусмотрены. На самом деле, мы на бюджет и не рассчитывали, а просили гарантии государства по стабилизационному кредиту в коммерческих банках. Это позволило бы нам брать займы не под 20%, а под 6-7% и это было бы серьезной поддержкой", — отметил он.

Руководитель МАУ подчеркнул, что из-за этого компания оказалась в неравных условиях со своими зарубежными конкурентами.

"Мы сохраняем конкурентоспособность во всех сферах деятельности, и у нас амбициозные планы на лето 2021 года. Мы рассчитываем на рост пассажиропотока до 65% от перевозок 2019 года. Сегодня МАУ работает со значительно меньшими убытками, чем мы ожидали в первичном прогнозе, у нас устойчивое финансовое состояние", — отметил Дыхне.

Кроме того, гендиректор МАУ выразил уверенность, что второй раз всеобщий карантин в Украине объявлен не будет.

"В нем нет смысла, и это показал первый локдаун. На тот момент запрещать авиационную деятельность не было необходимости, достаточно было ограничить перемещение определенных категорий граждан. Мы настаивали именно на такой модели ограничений. Более жесткого режима, чем сегодня, для авиации не будет, это не даст никаких результатов", — считает он.

Напомним, в конце октября МАУ решила закрыть восемь своих представительств в других странах, а чуть ранее отложила начало выполнения нескольких международных авиарейсов.

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