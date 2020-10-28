Транспорт 1 час назад

Авиакомания МАУ закрывает 8 своих представительств в других странах

В связи с сокращением штата работников МАУ и уменьшением затрат на представительства

Фото: facebook.com/flyuia.ua Фото: facebook.com/flyuia.ua
Фото: facebook.com/flyuia.ua

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) решила прекратить деятельность своих структурных подразделений в Швейцарии, Испании, Италии, Германии и Австрии в связи с сокращением штата.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании в системе раскрытия информации НКЦБФР.

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Указано, что такое решение было принято в связи с сокращением штата работников МАУ и уменьшением затрат на представительства.

В частности, набсовет МАУ принял решение о прекращении деятельности структурных подразделений МАУ в Швейцарской Конфедерации, в Королевстве Испания, в Итальянской Республике, в Федеративной Республике Германия и в Республике Австрия.

Более того, в сентябре МАУ прекратила деятельность своих подразделений в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси.

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Ранее стало известно, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" переносит начало выполнения рейсов Киев — Брюссель — Киев, Киев — Дюссельдорф — Киев и Киев — Прага — Киев до 27 ноября 2020 года.

Перед этим сообщалось, что МАУ вынуждена в очередной раз приостановить начало выполнения рейсов в Баку.

А еще — МАУ пересмотрела перспективы выполнения рейсов Киев — Нью-Йорк — Киев и перенесла начало регулярных трансконтинентальных перелетов на завершение низкого зимнего сезона 2020 — 2021.

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