МАУ на несколько месяцев отложила восстановление авиарейсов в Нью-Йорк

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) пересмотрела перспективы выполнения рейсов Киев — Нью-Йорк — Киев и перенесла начало регулярных трансконтинентальных перелетов на завершение низкого зимнего сезона 2020 — 2021.

Как сообщает пресс-служба МАУ, это решение обусловлено объективными обстоятельствами.

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В авиакомпании отмечают, что планирование выполнения дальнемагистральных рейсов выполняется заранее.

В частности, во внимание принимаются все актуальные изменения на рынке с прогнозом их влияния на будущее.

"За последнее время появился ряд негативных факторов: просмотр восстановления ВВП Украины в 2020 и 2021 годах в связи с негативным влиянием пандемии на экономику страны; ухудшение эпидемиологической ситуации в восточноевропейских странах, Израиле; существенное ухудшение политической ситуации на Кавказе, что привело к отмене рейсов в Ереван, Баку, Тбилиси — рейсов, которые должны обеспечить транзитный поток через Киев в США", — говорится в сообщении.

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По информации МАУ, совокупность этих факторов, обусловливающих снижение как прямого трафика из Украины в Нью-Йорк, так и транзита в США, и стала причиной пересмотра целесообразности восстановления прямого рейса Киев — Нью-Йорк в 2020 году.

"Поэтому, авиакомпания МАУ продолжает планировать свои полеты исключительно исходя из объективных рыночных и эпидемиологических факторов", — пояснили в авиакомпании.

Напомним, авиакомпания МАУ начала прямые беспосадочные авиарейсы Киев — Нью-Йорк — Киев 25 апреля 2014 года.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" открыла продажу билетов на собственные рейсы из Киева в крупнейший аэропорт Европы — лондонский Хитроу.