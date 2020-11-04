Транспорт 1 час назад

Число авиаперелетов в Украине в октябре снизилось на 56%

В стране значительно уменьшился объем воздушного движения

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Количество полетов, которые "Украэрорух" обеспечил аэронавигационным обслуживанием в октябре 2020 года, составляет 13 041 рейс, на 56,4% меньше, чем за соответствующий период 2019 года.

При этом украинские авиакомпании выполнили 4 943 рейса (на 49,6% меньше, чем в октябре прошлого года), иностранные авиакомпании — 8 098 рейсов (-59,8%), сообщает пресс-служба "Украэроруха".

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Указано, что по типам полетов авиатрафик распределяется так: 2 260 выполненных в сентябре рейсов — внутренние (-15,7% по сравнению с октябрем 2019 года), 6 250 — международные (-56,8%), 4531 — транзитные (-64,6%).

В то же время динамика количества полетов в воздушном пространстве Украины в 2020 году: июнь — 4 584 рейса, июль — 12 195 рейсов, август — 16 690 рейсов, сентябрь — 14 959 рейсов.

Как отмечается, ожидания международного авиационного сообщества на восстановление интенсивности полетов во второй половине 2020 года не исполнились.

"Рассчитывать на положительную динамику авиатрафика до конца года не стоит, поскольку в период зимней навигации спрос на перелеты всегда ниже, чем в летний сезон, а эпидемическая ситуация во многих странах не способствует отмене карантина", — говорится в сообщении.

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Чтобы избежать углубления кризиса авиационной отрасли, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призывает правительства стран мира снять карантин для путешественников, заменив его тестированием на COVID-19.

Как прогнозируют в IATA, объем авиатрафика в мире по результатам текущего года сократится на 66% по сравнению с 2019 годом, а спрос на авиаперевозки в декабре снизится на 68%.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) переносит начало выполнения рейсов Киев — Брюссель — Киев, Киев — Дюссельдорф — Киев и Киев — Прага — Киев до 27 ноября 2020 года.

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