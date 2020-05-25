В Украине решили ввести авиационный сбор

В Украине собираются ввести авиационный сбор, который перевозчики должны будут платить за каждого своего пассажира и коммерческий груз.

Соответствующий законопроект №2424 19 мая нардепы приняли в первом чтении, сообщает UBR.

Как отмечает издание, новый сбор, как только его введут, авиакомпании внесут в цену билетов наравне с другими налогами и сборами. То есть, платить отдельно пассажиру его не придется — он будет автоматически включен в конечную стоимость билета.

Согласно принятому документу, авиасбор на каждого пассажира составит:

$0,5 на внутренних рейсах;

$2 на международных рейсах.

Помимо этого, перевозчик должен будет заплатить $2,5 за каждую тонну груза во внутреннем сообщении и $10 — в международном.

В то же время определенный круг клиентов авиационных компаний будет освобожден от уплаты такого сбора. В частности, платить его не будут:

дети до 2 лет;

транзитные пассажиры, которые летят через Украину;

пассажиры, которые летят по сервисным билетам;

пассажиры чартерных рейсов, если их число в самолете меньше 10.

Сбор был введен правительством еще в 1993 году. Конституция 1996 года, закон о системе налогообложения, и налоговый кодекс 2011 года заложили основы системы налогообложения, один из ключевых постулатов которой — любые обязательные платежи в бюджет вводятся только Верховной Радой и всегда законом.

"Все налоги и сборы были кодифицированы, и лишь только авиационный сбор оставался вне контроля законодателя. По инерции Госавиаслужба продолжала его собирать, а авиаперевозчики платить вплоть до 2014 года", — рассказал управляющий партнер "ECOVIS Бондарь и Бондарь" Олег Бондарь.

Отвечать за оплату сбора будет Госавиаслужба. Перечисляться он будет в Госфонд финансирования гражданской авиации, его основное предназначение — оплата расходов регулятора.

По словам юриста, аналогов авиационного сбора не существует ни на железной дороге, ни в морском или речном транспорте, ни в автотранспорте. При этом вся нагрузка ложится именно на авиакомпании — аэропорты, хендлеры, магазины дьютифри, GDS (глобальные системы бронирования).

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"Иные субъекты авиационного рынка сбор не платят. К чему приведет эта законодательная инициатива: перевозчики перенесут сбор в тариф, стоимость авиаперелета опять возрастет, авиаперевозчики потеряют в привлекательности", — отметил Бондарь.

Большинство стран ЕС приняли решение поддержать национальных перевозчиков.

Совокупная сумма помощи уже сегодня превышает 31 млрд евро. Например, Air France-KLM получила ссуду в 3 млрд евро и госгарантии на сумму 4 млрд евро, Германия выделила 1,8 млрд евро ссуды TUI Group, госгарантии на сумму 1,4 млрд евро были предоставлены Lufthansa Group, SAS получит в виде помощи и гарантий более 1 млрд евро.

Напомним, в ноябре 2019 года девять государств Европейского Союза призвали будущую исполнительную комиссию ввести общеевропейский налог на авиацию.