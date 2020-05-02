В Ryanair прогнозируют огромные убытки и существенное сокращение персонала

В апреле — июне Ryanair Group прогнозирует чистый убыток в размере 100 млн евро и дальнейшие потери с июля по сентябрь 2020 года из-за простоя, связанного с падением трафика, сообщает Avianews.

По информации группы, ее пассажиропоток в апреле — июне составит 150 тысяч человек вместо запланированных 42,4 млн. В последующие три месяца он будет составлять не более, чем 50% от плановых 44,6 млн.

При этом, в плане компании на 2021 финансовый год с 1 апреля 2020 года до 31 марта 2021 года перевозка не менее 100 млн пассажиров вместо изначально планируемых 154 млн.

Подобное изменение спроса привело к том, что Ryanair начнет сокращать персонал с июля 2020 года во всем авиакомпаниях группы.

Издание отмечает, что в компании планируют уволить до 3 тысяч сотрудников, преимущественно, пилотов и бортпроводников. Оставшимся сократят зарплату на 20%.

Кроме этого, группа намерена закрыть часть баз в аэропортах Европы и отсрочить поступление самолетов в течение следующих 24 месяцев. Для этого Ryanair ведет переговоры с Boeing по модели Boeing 737 MAX и с лизингодателями самолетов Airbus A320, которые должны были поступить в парк дочернего лоу-коста Laudamotion.

В Ryanair считают, что спрос и тарифы на перелеты восстановятся до уровня 2019 года не ранее лета 2022 года. При этом авиакомпания ожидает ценовых войн с классическими авиакомпаниями, поскольку они получат многомиллиардные вливания со стороны государств, что позволит держать тарифы на уровне ниже себестоимости.

Лоу-кост уже заявил о намерении бороться против таких государственных субсидий, призывая применять программы поддержки авиационной отрасли, доступные всем участникам рынка.

Среди них в Rynair назвали снижение различных государственных и авиационных сборов, вместо "финансового допинга для национальных авиаперевозчиков".

Напомним, в марте в Ryanair не исключали заземления своих самолетов и остановки всех рейсов в связи с распространением коронавируса и решением многих европейских стран закрыть границы и прекратить регулярное авиасообщения.

Ранее в Ryanair ожидали, что европейские авиакомпании начнут возобновлять рейсы в "ограниченном" режиме уже в июне 2020 года.