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30 минут назад

Ryanair планирует возобновить полеты уже в июне и анонсирует билеты по 0,99 евро

Авиакомпания намерена выиграть ценовую войну с конкурентами после снятия ограничений на полеты

Ryanair планирует возобновить полеты уже в июне и анонсирует билеты по 0,99 евро Ryanair планирует возобновить полеты уже в июне и анонсирует билеты по 0,99 евро
Самолет авиакомпании Ryanair. Фото: kiev.vgorode.ua

Ирландский лоукостер Ryanair ожидает, что европейские авиакомпании начнут возобновлять рейсы в "ограниченном" режиме уже в июне 2020 года.

Уже в июле-августе перевозчики предложат крутые скидки, чтобы стимулировать туристов к путешествиям, заявил руководитель лоукостера Майкл О'Лири, сообщает Reuters.

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"€9,99, €4,99, €1,99 или €0,99 за билет — нас это почти не волнует. Наша критическая задача в краткосрочной перспективе не в том, чтобы зарабатывать деньги, а в том, чтобы вернуть наших пилотов и бортпроводников назад, а самолеты — в воздух", — отметил он.

При этом в Ryanair ожидают, что люди захотят поехать в отпуск перед тем, как их дети пойдут в школу. Конечно, если это будет безопасно.

Также в авиакомпании соглашаются с необходимостью соблюдать антикоронавирусные меры безопасности, например, ношение масок и проверку температуры пассажиров и членов экипажа.

В то же время перевозчик против инициативы по сокращению вместимости самолетов на треть. В последнее время звучат предложения заблокировать средние места в воздушных судах, чтобы увеличить дистанцию ​​между пассажирами.

Как ожидает О'Лири, вскоре "объемы вернутся к нормальному состоянию, но по более низким ценам".

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Кроме того, Ryanair возлагает большие надежды на 2021 год. В частности, лоукостер ожидает, что следующий год будет удачным с точки зрения доходов. Хотя билеты могут быть дешевле, чем обычно, финансовая ситуация улучшится благодаря снижению цен на нефть и аэропортовых сборов.

Майкл О'Лири считает, что лето 2021 года имеет огромный потенциал, поскольку туристы захотят реализовать сорванные планы текущего года.

Оптимистичные ожидания в Ryanair имеют также по увеличению парка самолетов. Лоукостер подтверждает свои планы приобрести Boeing 737 MAX и даже рассматривает возможность увеличения их заказов. Поскольку сейчас спрос на воздушные суда небольшой, то и цены должны быть привлекательными.

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"Я не думаю, что в настоящее время существует много авиакомпаний, которые хотят заказать больше самолетов. Я думаю, что в ближайшие 12 месяцев цены будут очень хорошими", — сказал О'Лири.

Также руководитель ирландского лоукостера ожидает, что Boeing возобновит производство 737 MAX во второй половине 2020 года. Причем первый из 135 заказанных самолетов Ryanair получит в конце 2020 года или в начале 2021 года.

Ранее сообщалось, что венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air для смягчения финансового воздействия пандемии коронавируса приняла ряд мер в отношении штата компании и зарплат сотрудников.

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