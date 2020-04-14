Авиакомпания SkyUp планирует перевозить медицинские грузы из КНР в Италию

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines планирует выполнять грузовые рейсы по перевозке медицинских грузов из Китая в Италию.

Об этом в интервью ЦТС сообщил генеральный директор SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий.

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Как отметил гендиректор, через несколько дней SkyUp выполнит первый рейс по перевозке медицинского груза в Италию из Китая.

"Уже подписан контракт на 3 коммерческих рейса. Также мы ведем переговоры с Германией, странами Балтии, которые запрашивают у нас такие перевозки. У нас уже есть заявки на ближайшие несколько недель, и я думаю, что мы будем продолжать выполнять грузовые рейсы", — рассказал Хайнацкий.

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По словам гендиректора SkyUp, в авиакомпанию обращаются по вопросам грузоперевозок иностранные компании, поскольку в мире не хватает грузовых самолетов.

"Их уже достаточно много, потому что грузовых самолетов в мире катастрофически не хватает. У нас есть иностранные заказы, и мы готовы возить грузы из Китая, в том числе в Европу, потому что европейские авиакомпании не справляются", — отметил он.

Напомним, украинские авиакомпании SkyUp Airlines, "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и Windrose почти синхронно заявили об отмене всех регулярных рейсов до окончания карантина 24 апреля 2020 года.

25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля, и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.