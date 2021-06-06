Паспорта вакцинации для украинцев должны заработать с 1 июля — Минздрав

Сертификаты вакцинации от COVID-19, которые существенно облегчат путешествия украинцев по Европе, по плану должны начать работать с 1 июля 2021 года.

Об этом заявил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Федор Лапий в эфире телеканала "Дом".

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По его словам, внедрение электронных сертификатов, которые позволят украинцам в условиях пандемии более свободно путешествовать по странам Евросоюза, идет по плану, и в процесс вовлечен не только Минздрав.

"Есть план действий, чтобы 1 июля запустить эту систему. Не только Министерство здравоохранения внедряет такие электронные сертификаты. Потому что, например, без Министерства иностранных дел невозможно, ведь согласования ведутся и на международном уровне. Пока я не вижу оснований для обеспокоенности", — отметил Лапий.

Он добавил, что украинцы, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, не должны опасаться, что въезд в ЕС для них будет закрыт. Они, как и раньше, будут сдавать ПЦР-тест или экспресс-тест, или находиться на изоляции. Однако наличие прививки и сертификата об этом существенно облегчит пребывание в европейских странах.

"Потому что это дополнительная свобода", — подчеркнул Лапий.

Он уточнил, что срок действия сертификата будет зависеть от количества доз вакцины.

"Большинство вакцин предполагают введение двух доз, у которых нет срока давности. Возможно, через год будет принято решение о том, что необходимо вводить дополнительную дозу. Страны могут самостоятельно принимать решение о количестве доз — одна или две. Все, кто проходит вакцинацию в Украине от COVID-19, уже есть в электронной базе данных", — объяснил эксперт.

При этом он добавил, что по возвращении в Украину граждане могут пользоваться тем же сертификатом, не проходя ПЦР-тестирование. Правда, по словам Лапия, опция пока не работает.

"Идея в том, чтобы по возвращении вы пользовались этим же электронным сертификатом о вакцинации, поскольку вы вакцинированы, и у него нет срока давности. Пока это не работает в Украине, как и во многих других странах", — сказал эксперт.

Как сообщалось, за сутки 5 июня в Украине проведено более 40 тысяч вакцинаций от COVID-19. Всего с начала кампании вакцинации сделаны 1 млн 363 тысяч 264 прививки. Вакцинировано 1 млн 216 тысяч 602 человека, из них получили первую дозу 1 млн 216 тысяч 600 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) 146 тысяч 664 человека (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).

Напомним, вакцинация от COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. Она будет проходить в пять этапов. Сейчас вакцинируют медиков, работников учреждений здравоохранения, участников Операции объединенных сил на Востоке Украины, социальных работников, а также людей старше 65 лет.

Кроме того, продолжается иммунизация маломобильных групп и педагогов, начали вакцинировать в ГСЧС и Государственной пограничной службе. Также действуют Центры вакцинации от COVID-19, где могут сделать прививки граждане, зарегистрированные через приложение "Дія". Вакцинация добровольная и бесплатная.

Как известно, на запуск "паспортов вакцинации" больше всего надеются страны, экономика которых в значительной степени зависит от туризма, рассчитывая таким образом частично "спасти" следующий сезон.

Также в Кабмине заявили, что готовятся внедрить в Украине так называемые "паспорта вакцинации", которые подтверждают прививки от коронавируса и в ближайшем будущем могут стать "пропуском" для въезда в ЕС.

Известно, что в Европейском Союзе сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 введут с 1 июля 2021 года.