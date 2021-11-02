Две трети не привитых от Covid-19 украинцев прививаться не хотят — опрос

36% украинцев заявили, что уже привились полностью или только первой дозой вакцины против Covid-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 21-23 октября.

18% респондентов, скорее, хотели бы привиться, но еще не сделали этого. Еще 3% респондентов с ответом затруднились. В то же время 43% всех опрошенных, или две трети от оставшихся, заявили, что, скорее, не хотят прививаться. То есть прививки, согласно этому опросу, в конце октября уже сделали две трети от тех, кто в принципе захотел их сделать.



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Меньше всего привитых и больше всего нежелающих прививаться оказалось среди сторонников партии "УДАР Виталия Кличко" — 19% и 57% соответственно. В то же время среди электората "Европейской солидарности" 54% заявили, что уже вакцинировались, и лишь 27% вакцинироваться не хотят.



Также опрос показал, что украинцы стали меньше волноваться по поводу коронавируса, чем весной этого года. В частности, вообще не переживают о возможности заразиться 35%; скорее, не переживают 22%; скорее, переживают 24%; а очень переживают 17%.

В то же время половина опрошенных очень волнуется, что Covid-19 может подхватить кто-то из их близких, а еще 27%, скорее, волнуются об этом, чем нет. Совершенно не волнуются об этом лишь 12%.





По состоянию на 21-23 октября 54% респондентов считали, что в Украине стоит ввести жесткий карантин (локдаун), если заболеваемость коронавирусной инфекцией будет расти. 44% выступали против. Причем расклад относительно весны-2021 сменился примерно на 10 пунктов в сторону противников локдауна.



Больше всего противников ужесточения карантинных мер среди сторонников Партии Шария (56%), также их большинство (51%) у сторонников партии "Наши". Среди электората "УДАРа Виталия Кличко" мнения разделились поровну, а среди электората других основных партий преобладают, но без радикального перевеса, те, кто склоняется к необходимости жесткого карантина. Больше всего (61%) за это выступают сторонники "Украинской стратегии Гройсмана".



Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) среди 2500 респондентов во всех подконтрольных Украине регионах. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2%.

Отметим в то же время, что, по официальным данным Минздрава, на конец дня 23 октября в Украине первую дозу вакцины от Covid-19 получили 8,89 млн человек, а вторую — 6,96 млн. При этом официальная численность населения подконтрольных Украине территорий, согласно последним данным на 1 сентября, составляет 37,61 млн человек.

За период с 23 октября по 1 ноября первую дозу вакцины получили еще 1,56 млн украинцев, а вторую — около 552 тысяч. Таким образом, на сегодня в стране использовано уже 17,97 млн доз антиковидных вакцин.