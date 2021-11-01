В принадлежащих Раде гостиницах заработают пункты вакцинации — Стефанчук

В гостиницах "Киев" и "Национальный", расположенных в центре Киева в непосредственной близости от здания Верховной Рады, будут развернуты мобильные пункты вакцинации против Covid-19 для всех желающих.

Об этом заявил председатель Рады Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета парламента, передает "Интерфакс-Украина".

"По предварительным договоренностям, учитывая количество желающих, которые хотят вакцинироваться, насколько я знаю, в отелях "Киев" и "Национальный" будут открыты пункты вакцинации для всех желающих, поэтому все, кто видят очереди, пожалуйста, приезжайте в эти отели, которые принадлежат управлению Верховной Рады", — сказал он.

Оба гостиничных комплекса являются государственными предприятиями, на 100% принадлежащими управлению делами аппарата Рады. Отель "Национальный" расположен на улице Липской, 5, а "Киев" — на улице Грушевского, 26 — на углу Липской.

Напомним, что накануне в Киеве из-за ажиотажа вокруг прививок от коронавируса в одном из центров вакцинации дошло даже до драки. Ранее пункт вакцинации возобновил работу в аэропорту "Борисполь". Также появились такие пункты на железнодорожных вокзалах Киева и ряда других городов Украины.

Отметим также, что с 1 ноября Киев стал 16-м регионом Украины, объявленным "красной" зоной эпидемической опасности коронавирусной инфекции. Помимо соответствующих ей ограничений власти столицы анонсировали еще более строгие — в частности, запрет на пользование общественным транспортом лицам без прививки или негативного ПЦР-теста на коронавирус.