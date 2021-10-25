В аэропорт "Борисполь" вернули пункт вакцинации от Covid-19

С 25 октября в киевском аэропорту "Борисполь" снова можно сделать прививку против коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении предприятия.

Вакцинация будет проходить в помещении терминала D на первом этаже с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00. Доступны все три вакцины, применяемые ныне в Украине — Pfizer, AstraZeneca и Sinovac.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Привиться могут все желающие граждане Украины, а также лица, имеющие вид на жительство в Украине или удостоверение беженца, а также лица, нуждающиеся в дополнительной защите.

Вакцинация бесплатная, проходит без предварительной записи и в режиме живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Украины (вид на жительство) или его копию, идентификационный код и мобильный телефон.

Вакцинацию будет проводить бригада коммунального некоммерческого предприятия "Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи".

Напомним, что пункт вакцинации в "Борисполе" был открыт 9 августа, однако уже 19 сентября его работа была прекращена. За этот период прививки в аэропорту были сделаны 2173 людям.

Отметим, что 21 октября в Украине вступили в силу новые правила поездок между регионами, согласно которым посадка в автобус, поезд или самолет разрешена только при наличии у пассажира документа, подтверждающего получение хотя бы одной дозы вакцины против Covid-19 либо отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген к коронавирусу, сделанного не ранее 72 часов до посадки.

С этой же даты в стране начали работать патрули с участием полицейских в местах, где обязаны пребывать только вакцинированные лица. В частности, они будут контролировать и соблюдение упомянутого требования к межобластному транспорту.

"Укрзализныця" в связи с этим открыла на ряде вокзалов пункты вакцинации и тестирования на коронавирус, после чего принялась далее расширять сеть таких пунктов.