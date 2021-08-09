В аэропорту "Борисполь" открылся пункт массовой вакцинации: без записи, в порядке очереди

В международном аэропорту "Борисполь" 9 августа открылся пункт массовой вакцинации от коронавирусной инфекции для граждан Украины, а также лиц, имеющих вид на жительство в Украине, удостоверение беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Как говорится в сообщении аэропорта, прививки будут делать в помещении терминала D на первом этаже ежедневно с 9:00 до 15:00.

Колоть будут вакцину CoronoVac от китайской компании Sinovac и препарат Comirnaty от американской Pfizer. Получить прививку смогут все желающие жители Украины.

Вакцинация бесплатная, без предварительной записи, в формате живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Украины или его копию, идентификационный код и мобильный телефон.

Отмечается, что пункт открыли согласно решению Министерства здравоохранения. Вакцинацию проводит бригада Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи.

Напомним также, что в связи с началом в Украине пятого этапа вакцинации против коронавируса в Украине отменили предварительную запись на прививку через сервис госуслуг "Дія".

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!