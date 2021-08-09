Политика 1 час назад

Венгрия открыла наземную границу для украинцев: тесты или вакцинация больше не нужны

Въехать в соседнюю страну теперь снова можно "по старинке" — по загранпаспорту

Будапешт. Фото: Depositphotos Будапешт. Фото: Depositphotos
Будапешт. Фото: Depositphotos

Венгрия с 7 августа разрешила гражданам Украины пересекать украино-венгерскую границу без ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Для въезда в Венгрию остаются стандартные шенгенские требования (биометрический паспорт/виза, действующая в Европе медицинская страховка, наличие финансового обеспечения).

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Однако при въезде в Венгрию авиационным транспортом дополнительно требуется отрицательный результат тестирования на Covid-19 методом полимеразной цепной реакции, полученный не ранее 72 часов до момента въезда, либо же украинский или венгерский сертификат о вакцинации. Вместе с гражданами, имеющими сертификат, также могут без ограничений въезжать дети до 18 лет.

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Для транзитного проезда через Венгрию представители венгерской пограничной полиции могут дополнительно потребовать документы, подтверждающие право на въезд в страну назначения (в зависимости от требований конкретной страны это могут быть вид на жительство, рабочая виза, бронирование отеля, результаты тестов на коронавирус и так далее).

В ГПСУ обращают также внимание, что венгерские компетентные органы штрафуют иностранцев, в том числе украинцев, превысивших разрешенный срок пребывания в странах Шенгенской зоны до введения этими странами карантинных мероприятий. Штраф составляет от 5 до 50 тысяч форинтов (15-150 долларов).

Если срок пребывания в странах Шенгенской зоны закончился после введения этими странами карантинных мероприятий, во избежание штрафа гражданам, пересекающим венгерскую границу, необходимо будет документально доказать венгерским компетентным органам, что они находились в карантине, либо документы на продление срока разрешения были поданы в соответствующий орган (то есть на руках быть документ официального органа). В то же время каждый такой случай, подчеркивают в Госпогранслужбе, подлежит тщательной проверке и рассматривается в индивидуальном порядке.

Напомним также, что генеральное консульство Венгрии в Ужгороде начало выдавать венгерские пластиковые карточки, свидетельствующие об иммунной защите от Covid-19, тем, кто был привит на территории Венгрии.

Отметим, что еще в июне Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации против коронавирусной инфекции.

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