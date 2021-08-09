Финляндия открыла свои границы для украинцев

9 августа правительство Финляндии открыло границы и сняло все ограничения на въезд для граждан Украины.

Как сообщает пресс-служба правительства, в это же время Финляндия восстанавливает ограничения для других стран.

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"Согласно изменениям, с 9 августа снимаются ограничения на въезд для граждан Украины, прибывающих в Финляндию", — говорится в сообщении.

В то же время, по информации правительства, ограничения на въезд также возвращают для граждан Азербайджана, Южной Кореи, Японии, Молдовы, Сербии и Сингапура.

"Это значит, что жителям этих стран для получения разрешения на въезд нужно веское основание. Однако въехать в страну и в дальнейшем могут граждане любой страны мира, прошедшие полный курс вакцинации одобренными ЕС или ВОЗ препаратами", — говорится в сообщении.

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Ограничения продлятся как минимум до 22 августа.

Неограниченный въезд на территорию Финляндии станет возможным в том случае, если туристы пройдут полный курс вакцинации всеми доступными на территории Украины препаратами.

Среди таких препаратов, в частности, называются:

– Comirnaty (Pfizer-BionTech);

– Vaccine Spikevax (Moderna);

– Vaxzevria (AstraZeneca);

– Janssen (Johnson & Johnson);

– BIBP/Sinopharm;

– Covishield;

– CoronaVac.

В случае отсутствия сертификата о полной вакцинации прибывшие в Финляндию украинцы должны будут сдать тест на COVID-19 на пограничном пункте контроля.

Это не касается людей, имеющих отрицательный результат теста на коронавирус, который сделан не позднее чем за 72 часа до прибытия, и людей, которые переболели COVID-19 минимум полгода назад и имеют соответствующую справку.

По данным Worldometers, по состоянию на 9 августа всего в Финляндии обнаружили более 112,2 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19 (102-е место в мире), умерли из-за последствий болезни 984 человека, выздоровели — 46 тысяч человек.

Согласно информации Ourworldindata, по состоянию на 7 августа в стране от коронавируса не менее одной дозой вакцинировано более 3,75 млн человек, что составляет 67,7% населения Финляндии.

Ранее сообщалось, что Финляндия откроет въезд для полностью вакцинированных против коронавируса граждан Украины с 26 июля 2021 года.

Перед этим Латвия и Эстония открыли границы для украинских граждан для всех типов путешествий, в том числе с целью туризма.

Также Бельгия открылась для украинцев согласно рекомендации Совета Евросоюза.

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Источник фото: Depositphotos