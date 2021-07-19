Бельгия открыла свои границы для граждан Украины

Бельгия стала следующим государством Евросоюза, которое открылось для всех типов путешествий украинцев. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Бельгия открылась для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС", — написал глава МИДа.

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По информации МИД Украины, для путешествия в Бельгию нужны следующие документы:

– действующий биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу (срок действия которого должен превышать дату предполагаемого выезда из Бельгии на 6 месяцев);

– документальное подтверждение цели поездки (карточку резидента страны Евросоюза или вид на жительство, резервирование отеля, приглашение бизнес-партнера и так далее);

– подтверждение финансовой состоятельности;

– полис медицинского страхования, который признается на территории стран Евросоюза.

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Кроме того, за 48 часов до прибытия в Бельгию следует заполнить форму Passenger Locator Form (PLF).

Напомним, 17 июля 2021 года Дания открыла свои границы для всех типов путешествий украинцев.

В свою очередь правительство Хорватии приняло решение смягчить правила въезда на территорию страны для граждан Украины. Теперь украинцам не придется доказывать или обосновывать свои причины поездки в страну.

Напомним, перед этим в Европейском Союзе внесли Украину в список государств, в отношении которых странам-членам ЕС рекомендовано снять ограничения на въезд.

В то же время эта рекомендация Совета Евросоюза не означает автоматического разрешения на въезд в страны ЕС для всех категорий украинцев. Государства-члены самостоятельно принимают решение о правилах въезда на свою территорию.

Источник фото: Depositphotos.