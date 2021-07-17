Эстония разрешила въезд украинцам без теста и изоляции

В Эстонии с 19 июля 2021 года начнут действовать новые правила въезда из стран Европы.

Украина попала в "зеленый список" государств, сообщает эстонское Министерство иностранных дел.

В частности, Украина внесена в список стран за пределами Европейского Союза, резидентам которых разрешен въезд в Эстонию, в том числе в туристических целях.

Указано, что 14-дневный уровень инфицирования не должен превышать 75,1 новых случаев на 100 тысяч человек в день.

Также отмечается, что украинцам не нужен отрицательный тест на коронавирус, как при въезде в страну, так и за несколько дней до этого.

Кроме того, не нужно будет соблюдать 10-дневную самоизоляцию по прибытию в страну.

Как сообщается, правила будут действовать с 19 по 25 июля 2021 года с возможностью пролонгации.

При этом в списке стран рядом с Украиной США, Израиль, Албания, Молдова, Азербайджан, Япония, Армения, Северная Македония, Сербия и другие.

В свою очередь в "красном" списке стран на данный момент Андорра, Испания, Нидерланды, Кипр, Люксембург, Португалия и Великобритания.

Ранее Дания с 17 июля 2021 года открыла свои границы для всех типов путешествий украинцев.

Напомним, перед этим в Европейском Союзе внесли Украину в список государств, в отношении которых странам-членам ЕС рекомендовано снять ограничения на въезд.

В то же время эта рекомендация Совета Евросоюза не означает автоматического разрешения на въезд в страны ЕС для всех категорий украинцев. Государства-члены самостоятельно принимают решение о правилах въезда на свою территорию.