Финляндия разрешила въезд вакцинированным украинцам с 26 июля

Финляндия откроет въезд для полностью вакцинированных против коронавируса граждан Украины с 26 июля 2021 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Финляндия с 26 июля открывается для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. Подробные условия въезда и список признанных вакцин есть на интерактивной карте МИД (спойлер: индийские и китайские там есть)", — написал глава МИД в микроблоге.

При этом на сайте Института национального здоровья Финляндии указано, что, кроме признанных в ЕС вакцин, также признаются вакцины Covishield, CoronoVac и BIBP/Sinopharm, которые используются в Украине.

В то же время полный курс вакцинации должен быть завершен менее чем за 14 дней до въезда в Финляндию.

Ранее Латвия и Эстония открыли границы для украинских граждан для всех типов путешествий, в том числе с целью туризма.

Также Бельгия открылась для украинцев согласно рекомендации Совета Евросоюза.

Читайте также: Дания открыла свои границы для всех типов путешествий украинцев

В свою очередь правительство Хорватии приняло решение смягчить правила въезда на территорию страны для граждан Украины. Теперь украинцам не придется доказывать или обосновывать свои причины поездки в страну.

Напомним, в Европейском Союзе приняли решение внести Украину в список государств, в отношении которых странам-членам рекомендовано снять ковидные ограничения на въезд.

В то же время эта рекомендация Совета Евросоюза не означает автоматического разрешения на въезд в страны ЕС для всех категорий украинцев. Государства-члены самостоятельно принимают решение о правилах въезда на свою территорию.