Политика 40 минут назад

В Ужгороде начали выдавать венгерские сертификаты о вакцинации от Covid-19

Те, кто привился на территории Венгрии, смогут получить пластиковые карты с QR-кодом через консульство

Образец пластикового "паспорта вакцинации". Фото: Наццентр общественного здоровья Венгрии Образец пластикового "паспорта вакцинации". Фото: Наццентр общественного здоровья Венгрии
Образец пластикового "паспорта вакцинации". Фото: Наццентр общественного здоровья Венгрии

Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде начало выдавать венгерские пластиковые карточки, свидетельствующие об иммунной защите от Covid-19, тем, кто был привит на территории Венгрии.

Как говорится в сообщении дипучреждения, тем, кто при вакцинации указал для получения карточки адрес ужгородского консульства, оно будет сообщать о поступлении документа, дате и способе его получения по электронной почте или по телефону.

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В консульство просят обращаться только после получения такого уведомления.

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Указано, что для получения карты следует обязательно иметь при себе трехъязычный (венгерско-английско-украинский) сертификат формата А4 о прививке против SARS-COV-2, выданный при вакцинации, и действительный загранпаспорт, номер которого указан в сертификате.

Справка, требуемая для выдачи карты. Фото: Facebook/Макс Мощак

Напомним, что еще в июне Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации против коронавирусной инфекции.

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