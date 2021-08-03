В Ужгороде начали выдавать венгерские сертификаты о вакцинации от Covid-19

Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде начало выдавать венгерские пластиковые карточки, свидетельствующие об иммунной защите от Covid-19, тем, кто был привит на территории Венгрии.

Как говорится в сообщении дипучреждения, тем, кто при вакцинации указал для получения карточки адрес ужгородского консульства, оно будет сообщать о поступлении документа, дате и способе его получения по электронной почте или по телефону.

В консульство просят обращаться только после получения такого уведомления.

Указано, что для получения карты следует обязательно иметь при себе трехъязычный (венгерско-английско-украинский) сертификат формата А4 о прививке против SARS-COV-2, выданный при вакцинации, и действительный загранпаспорт, номер которого указан в сертификате.

Напомним, что еще в июне Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации против коронавирусной инфекции.