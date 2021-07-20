Общество 50 минут назад

Украинцев больше не будут записывать на вакцинацию от Covid-19 через "Дію"

В течение всего времени через "Дію" записались на вакцинацию 698 тысяч украинцев

Фото: Одесский областной центр общественного здоровья Фото: Одесский областной центр общественного здоровья
Фото: Одесский областной центр общественного здоровья

В связи с началом в Украине пятого этапа вакцинации против коронавирусной инфекции предварительная запись на прививку для граждан через сервис госуслуг "Дія" больше не требуется. Об этом сообщается в Telegram-канале "Дії".

"Сегодня начинается пятый этап национального плана вакцинации. Это означает, что теперь вакцинироваться могут все желающие — независимо от возраста и других факторов. Так что запись через "Дію" больше не нужна", — говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что в течение всего времени через "Дію" записались на вакцинацию 698 тысяч украинцев, а более 40% из них уже вакцинировались.

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Напомним, что, как сообщили в Министерстве здравоохранения, приоритет в рамках пятого этапа вакцинации будет все же отдаваться уязвимым группам населения, в частности, людям в возрасте от 60 лет и людям с сопутствующими заболеваниями.

Записаться на прививку можно в пунктах вакцинации, которые действуют в большинстве учреждений первичной медицинской помощи, позвонив в регистратуру соответствующего заведения.

Также по телефону или онлайн можно зарегистрироваться на прививку в центрах массовой вакцинации, которые открываются в разных городах Украины и работают в рабочие и выходные дни.

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Отметим, что по итогу вакцинации 19 июля в Украине первую дозу какого-либо препарата получили 2,718 млн человек, вторую дозу — 1,462 млн.

Напомним также, что накануне в Украину впервые привезли вакцину от коронавируса производства американской компании Moderna. Первая партия в количестве 2 млн доз поставлена в рамках инициативы COVAX.

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