Политика 20 минут назад

Привитым китайской вакциной CorovaVac скоро разрешат въезд в Евросоюз — Ляшко

По словам министра, об этом говорят все европейские чиновники, с которыми он общался

Виктор Ляшко. Фото: Минздрав Виктор Ляшко. Фото: Минздрав
Виктор Ляшко. Фото: Минздрав

Европейское агентство по лекарственным средствам в ближайшее время признает вакцинацию от Covid-19 препаратом CoronaVac от китайской компании Sinovac и другими вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, что позволит привитым им украинцам свободно посещать Евросоюз. Об этом сказал в эфире телеканала "Украина" министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"В конце апреля — начале мая большинство ваших коллег спрашивали, признает ли ВОЗ CoronaVac, который Украиной закупается и будет поставляться. Я говорил: да, идет процесс, в ближайшее время признают. Признали. Сегодня вакцина признана ВОЗ и разрешена. Так и тут: идет процесс и диалог. Есть определенные вакцины, которые зарегистрированы в EMA, они сразу вошли в решение. Но это не значит, что на этом жизнь остановилась", — отметил министр.

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По словам Ляшко, все европейские чиновники, с которыми он общался, заверяли его, что вопрос признания вакцинации всеми препаратами, одобренными ВОЗ, скоро решится.

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"В ближайшее время ЕМА рассмотрит и внесет CoronaVac в свой перечень. Я коммуницировал с директором европейского регионального бюро ВОЗ напрямую и с коллегами в Брюсселе, работающими в Еврокомиссии. Все говорят, что в ближайшее время вопрос будет рассмотрен, и со всеми вакцинами, признанными ВОЗ, разрешат путешествовать по ковидному сертификату", — сказал министр.

Он также напомнил, что Совет Европейского союза 15 июля рекомендовал странам ЕС постепенно отменить ограничения на поездки, введенные из-за пандемии Covid-19 для граждан Украины.

"Украина сейчас в "зеленой" зоне. Это позволяет украинцам, если страны-члены ЕС признают страну в "зеленой" зоне по отдельности, путешествовать вообще без каких-либо документов", — отметил Ляшко.

Напомним, что в конце мая Совет ЕС принял поправки к рекомендациям об отмене коронавирусных ограничений на въезд для третьих стран, введя в них разрешение на въезд для вакцинированных лиц и ослабив критерии снятия ограничений. При этом вакцину от Sinovac ЕС в целом не признает, хотя ряд стран-членов объединения вакцинированных ею все же пускают.

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