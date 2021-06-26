Китай угрожал Украине остановить поставки вакцин от коронавируса — СМИ

Китай угрожал Украине заблокировать поставку вакцин от коронавируса, если Киев не отзовет свою подпись в документе о нарушении прав человека в Синьцзяне.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Associated Press.

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Известно, что 22 июня Украина присоединилась к заявлению более 40 стран, представленному Канадой на Совете по правам человека ООН в Женеве. В документе страны призывают Китай разрешить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзян, чтобы расследовать нарушения прав человека в северо-западном регионе Китая.

При этом некоторые правозащитные группы утверждают, что китайцы плохо обращаются с уйгурами-мусульманами и другими людьми в этом регионе.

Однако, по информации издания, Украине пришлось отозвать свою подпись из-за угроз. Китай угрожал, что заблокирует поставку вакцин в Украину, если Киев не откажется от своей подписи в этом документе.

"В четверг Украина исключила свое имя из списка поддерживающих государств после того, как китайские власти предупредили Киев, что заблокируют запланированную поставку не менее 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 в Украину, если она этого не сделает, заявили дипломаты из двух западных стран", — пишет издание.

Оно также отмечает, что дипломаты говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены обсуждать этот вопрос публично.

Напомним, США, Канада, Великобритания и страны Евросоюза обвиняют Китай в притеснении уйгурского населения Синьцзяна и ввели санкции.

В свою очередь в Китае отрицают все обвинения. Представитель Китая в Совете по правам человека ООН во время рассмотрения этой резолюции заявил, что подобные заявления используются для продвижения политических целей Запада. При этом Китай поддержали такие страны, как Россия, Беларусь, Северная Корея, Иран и Сирия.

Ранее Украина подписала договор с Китаем на поставку 1,9 млн доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. При этом поставки вакцины в Украину начались с опозданиями и в меньших объемах, чем планировалось. Согласно данным Минздрава, по состоянию на 22 июня, Украина получила более 1,7 млн доз вакцины CoronaVac.

Сейчас в Украине ожидают поставку еще 7,7 млн доз вакцин от коронавируса из Китая, заявил главный санитарный врач страны.

Как сообщалось, Украина ведет переговоры о закупке американских вакцин от коронавируса. Ожидается, что украинцев будут вакцинировать вакцинами Johnson & Johnson и Moderna.

За сутки 25 июня в Украине привито против коронавируса 97 тысяч 130 человек. Это — рекордный суточный показатель вакцинированных в стране.