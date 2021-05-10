В Украину доставили 500 тысяч доз китайской вакцины Sinovac

Украина получила очередную партию китайской вакцины Sinovac от коронавируса.

Партия объемом 500 тысяч доз 9 мая прибыла в аэропорт "Борисполь", сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

"Только что в Борисполе приземлились очередные 500 тысяч доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech", — сообщил он 9 мая.

При этом глава Минздрава добавил, что в целом Украина законтрактовала 1,9 млн доз этой вакцины, из которых 1,215 млн уже получены.

Известно, что CoronaVac в Украине применяют для вакцинации маломобильных групп населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает. Также вакцину получают педагоги, которые будут привлечены к ВНО в 2021 году; олимпийцы и паралимпийцы; сотрудники патрульной полиции.

Ранее сообщалось, что для спортсменов выделили 1500 доз вакцины CoronaVac.

Степанов заявлял, что Украине осталось законтрактовать еще 5 млн доз вакцин от коронавируса, чтобы полностью обеспечить население иммунизацией против COVID.

Напомним, в Центре по контролю за заболеваниями Китая признали, что китайские вакцины от коронавируса не обеспечивают высокого уровня защиты от COVID-19.

В свою очередь в компании Sinovac Biotech уже заявили, что эффективность вакцины можно повысить, если увеличить интервал между двумя дозами. На сегодняшний день он составляет 14 дней.