Коронавирус: Минздрав обнародовал график вакцинации второй дозой

В Украине уже на этой неделе (с 9 мая 2021 года) должны начать делать прививки второй дозой вакцины от коронавируса.
Об этом 7 мая сообщил на брифинге главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
Таким образом, график вакцинации вторыми дозами выглядит так:
- с 9 мая 2021 года вторую дозу получат люди, которым ввели вакцину Pfizer/BioNTech (интервал три недели);
- с 11 мая 2021 года вторую дозу получат вакцинированные CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech (интервал 28 дней);
- с 19 мая будут делать прививки второй дозой Covishield разработки компании AstraZeneca и Оксфордского университета (интервал 12 недель).
По словам Ляшко, с начала прививочной кампании в Украине уже сделано 822 тысячи 196 прививок.
Только за 6 мая 2021 года в Украине вакцинировали 37 тысяч 967 человек.
В частности, вакциной AstraZeneca-Covishield привили 480 тысяч 564 человека, вакциной Sinovac CoronaVac — 67 тысяч 143 человека, вакциной Pfizer/BioNTech — 48 тысяч 774 человека, вакциной AstraZeneca-SKBio — 225 тысяч 289 человек.
Напомним, по состоянию на утро 7 мая в Украине было зарегистрировано 8404 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.