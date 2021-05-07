COVID-19: за сутки в Украине выявили почти 8,5 тысяч инфицированных

По состоянию на 7 мая в Украине зарегистрировано 8 404 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, за последние сутки в Украине госпитализировано 3 080 человек, зафиксировано 379 летальных случаев и выздоровело от коронавируса 19 453 пациента.

За этот период проведено 94 479 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 39 748, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 14 177 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 40 554.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 2 105 42 человек, выздоровели от этой болезни 1 731 162 пациента и умерли 45 830 больных. За это время проведено 9 594 857 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622), городе Киеве (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.

В этот период привито против COVID-19 в Украине 37 967 человек. С начала прививочной кампании привито от коронавируса 821 770 человек, из них получили 1 дозу — 821 768 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 428 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

город Киев — 611 случаев/6 026 прививок;

Винницкая область — 205 случаев/1 858 прививок;

Волынская область — 267 случаев/698 прививок;

Днепропетровская область — 622 случая/4 358 прививок;

Донецкая область — 571 случай/1 265 прививок;

Житомирская область — 228 случаев/692 прививки;

Закарпатская — 124 случая/522 прививки;

Запорожская область — 494 случая/1 713 прививок;

Ивано-Франковская область — 146 случаев/783 прививки;

Киевская область — 366 случаев/3 557 прививок;

Кировоградская область — 67 случаев/645 прививок;

Луганская область — 232 случая/668 прививок;

Львовская область — 256 случаев/2 789 прививок;

Николаевская область — 257 случаев/1 217 прививок;

Одесская область — 344 случая/1 444 прививки;

Полтавская область — 387 случаев/153 прививки;

Ровенская область — 438 случаев/1 039 прививок;

Сумская область — 337 случаев/1 203 прививки;

Тернопольская область — 163 случая/704 прививки;

Харьковская область — 991 случай/317 прививок;

Херсонская область — 215 случаев/2 410 прививок;

Хмельницкая область — 408 случаев/1 376 прививок;

Черкасская область — 415 случаев/1 134 прививки;

Черновицкая область — 116 случаев/452 прививки;

Черниговская область — 144 случая/944 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация проводилась 257 мобильными бригадами по иммунизации и 1 576 пунктами прививки.

6 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 522 273 человека.

Напомним, по Украине по состоянию на 6 мая 2021 года зафиксировано 6038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее сообщалось, что в в Украине по состоянию на утро 5 мая 2021 года было зафиксировано 2576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.