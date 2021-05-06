Происшествия 1 час назад

В Кабмине технически готовы к введению COVID-паспортов, ожидают решения ЕС

Украина готова делать документы как в электронном или бумажном виде, так и в формате QR-кодов

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Украина технически готова к введению паспортов вакцинации для путешествий.

Сейчас правительство ожидает решения Европейского Союза, заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Относительно паспортов вакцинации или иммунных паспортов... Мы технически готовы к их внедрению. Мы ждем решения Европейского союза, чтобы полностью синхронизироваться с ними", — отметил он.

При этом Немчинов добавил, что Украина готова делать документы как в электронном или бумажном виде, так и в формате QR-кодов.

По его словам, благодаря базе, которую наработали министерства цифровой трансформации и Минздрав, правительство готово к введению как паспортов вакцинации, так и иммунных паспортов.

Министр пояснил, что иммунные паспорта, в отличие от паспортов вакцинации, содержат информацию о наличии антител у человека на определенный период, после преодоления коронавируса.

Читайте также:
Зеленский считает необходимой разработку в Украине "паспортов вакцинации"

Также Немчинов заверил, что после решения ЕС по этим "паспортам" Украина сможет ввести соответствующие документы "достаточно быстро".

Ранее глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявлял, что ГПСУ готова внедрять паспорта вакцинации от коронавируса.

Как сообщалось, Европейская комиссия рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Румыния бесплатно передаст Украине 100 тысяч доз вакцины против коронавируса AstraZeneca
Румыния бесплатно передаст Украине 100 тысяч доз вакцины против коронавируса AstraZeneca
Египет ограничит работу магазинов и закроет пляжи из-за праздников
Египет ограничит работу магазинов и закроет пляжи из-за праздников
Коронавирус: в Украине за сутки более 6000 новых заражений, умерли 374 человека
Коронавирус: в Украине за сутки более 6000 новых заражений, умерли 374 человека
Загрузка...
Новое видео
Борис Шестопалов: Что сегодня делает бизнес более устойчивым?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Израиль запретил въезд украинцам

  3. Заполнить нишу или заменить Медведчука? Зачем Борис Колесников создает новую партию

  4. Гибкий и либеральный. Что дает новый трудовой договор креативным профессиям

  5. Украинцы занялись выращиванием марихуаны в Португалии: "Вложения отобьются за 2–5 лет"

Ивент
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
Понад 10 тисяч глядачів дізналися, як будувати сталий бізнес та які для цього потрібні інструменти
Загрузка...