В Кабмине технически готовы к введению COVID-паспортов, ожидают решения ЕС

Украина технически готова к введению паспортов вакцинации для путешествий.

Сейчас правительство ожидает решения Европейского Союза, заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24".

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"Относительно паспортов вакцинации или иммунных паспортов... Мы технически готовы к их внедрению. Мы ждем решения Европейского союза, чтобы полностью синхронизироваться с ними", — отметил он.

При этом Немчинов добавил, что Украина готова делать документы как в электронном или бумажном виде, так и в формате QR-кодов.

По его словам, благодаря базе, которую наработали министерства цифровой трансформации и Минздрав, правительство готово к введению как паспортов вакцинации, так и иммунных паспортов.

Министр пояснил, что иммунные паспорта, в отличие от паспортов вакцинации, содержат информацию о наличии антител у человека на определенный период, после преодоления коронавируса.

Также Немчинов заверил, что после решения ЕС по этим "паспортам" Украина сможет ввести соответствующие документы "достаточно быстро".

Ранее глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявлял, что ГПСУ готова внедрять паспорта вакцинации от коронавируса.

Как сообщалось, Европейская комиссия рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса.