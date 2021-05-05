Коронавирус: в Украине за сутки около 2600 новых заражений, умер 161 человек

В Украине по состоянию на утро 5 мая 2021 года зафиксировано 2576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 103 ребенка и 30 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1671 человек, летальных случаев — 161, выздоровели — 7728 человек, осуществлено тестирований за сутки — 29 тысяч 154 (в том числе методом ПЦР — 19 тысяч 206, методом ИФА — 4071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 5877).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 90 тысяч 986 человек, выздоровели — 1 млн 697 тысяч 358 человек, летальных исходов — 45 тысяч 77, проведено ПЦР-тестов — 9 млн 518 тысяч 164.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.

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Кроме того, за сутки 4 мая в Украине привито против коронавируса 3425 человек.

От начала прививочной кампании привито 759 тысяч 434 человека, из них получили 1 дозу — 759 тысяч 432 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 303 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Известно, что прививки проводились 73 мобильными бригадами по иммунизации и 356 пунктами прививки.

По состоянию на 4 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 514 тысяч 821 человек.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:

город Киев — 143 случая / 57 прививок;

Винницкая область — 31 случай / 61 прививки;

Волынская область — 102 случая / 41 прививки;

Днепропетровская область — 213 случаев / 879 прививок;

Донецкая область — 287 случаев / 182 прививки;

Житомирская область — 16 случаев / 61 прививки;

Закарпатская — 13 случаев / 76 прививок;

Запорожская область — 85 случаев / 20 прививок;

Ивано-Франковская область — 13 случаев / 62 прививки;

Киевская область — 73 случая / 355 прививок;

Кировоградская область — 42 случая / 60 прививок;

Луганская область — 58 случаев / 154 прививки;

Львовская область — 48 случаев / 0 прививок;

Николаевская область — 111 случаев / 289 прививок;

Одесская область — 216 случаев / 100 прививок;

Полтавская область — 106 случаев / 23 прививки;

Ровенская область — 68 случаев / 120 прививок;

Сумская область — 52 случая / 25 прививок;

Тернопольская область — 70 случаев / 60 прививок;

Харьковская область — 405 случаев / 384 прививки;

Херсонская область — 25 случаев / 160 прививок;

Хмельницкая область — 136 случаев / 0 прививок;

Черкасская область — 177 случаев / 86 прививок;

Черновицкая область — 62 случая / 40 прививок;

Черниговская область — 24 случая / 130 прививок.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на утро 4 мая в Украине было зарегистрировано 2472 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.